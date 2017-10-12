Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tırabzan yanıtı: Senin milliyetçiliğin ne, mangal milliyetçiliği mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin açıklamalarda bulunurken, kendisini ve eski Başbakan Bülent Ecevit’i hedef alan sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Ecevit'in sağlığı ve yaşı istismar edilmemeli. Ecevit, Türkiye'nin milliyetçiliğini Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na yazdı” dedi.

"Beyefendi senin milliyetçiliğin ne?" diye soran Kılıçdaroğlu, “Sayın Erdoğan rahmetli Bülent Ecevit’le ilgili çok sert cümleler kullandı. Bir anlamda onun milliyetçiliğini sorguladı. Rahmetli Ecevit’in sağlığı ve yaşı istismar edilmemeli. Hele hele ölen bir insanın yaşından yola çıkarak istismar etmek asla doğru değildir, olmamalı da. Sen Ecevit’in milliyetçiliğini öğrenmek istiyorsan, rahmetli Ecevit, Türkiye’nin milliyetçiliğini Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’na yazdı, Afyon tarlalarına yazdı milliyetçiliği. Onun milliyetçiliği yürekli milliyetçilikti. Ne söylediyse arkasında durdu. Sayın Erdoğan’a sormak istiyorum? Sen milliyetçi geçiniyorsun. Ege adalarına, Yunan adalarına bak. Ege’de bizim olan adalar Yunanistan tarafından işgal edilmiş durumda. Beyefendi senin milliyetçiliğin ne? Mangal milliyetçiliği mi? Neden adalara sahip çıkmıyorsun. Hem Amerikan, hem İngiliz belgelerinde Türkiye’ye ait olan adalarda şu an Yunan bayrağı dalgalanıyor. Bunun yanıtını istiyorum Erdoğan’dan. Ecevit ile uğraşma. Allah rahmet eylesin, Ecevit bu ülkeye hizmet etmiş bir kişidir. Ne onunla uğraşıyorsun?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde eski ABD Başkanı Bill Clinton’la çekilen fotoğrafına göndermede bulunarak, “Ana muhalefetin başındaki adamın geçmişine baktığında, zaten bunlar Amerika’daki liderlerin affedersin lider poposunu tırabzana dayıyor o da karşısında el pençe divan duruyor. Tabii bu dönemler geride kaldı. Böyle bir Türkiye yok artık. El pençe divan duran bir Türkiye yok. Herkes bunu bilecek buna göre konuşacak. Dik duruş bizim için önemli” demişti.

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