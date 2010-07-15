T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A TERÖRE KARŞI ÖNERİLER TBMM (A.A)

15 Temmuz 2010 16:07

-KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A TERÖRE KARŞI ÖNERİLER  TBMM (A.A) - 15.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, seçim barajının indirilmesi, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, devletin bölgede istihdam yaratması, temizlendikten sonra mayınlı arazilerin topraksız köylülere verilmesini önerdiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan ve arkadaşlarının, terör konusunda ve daha önce aldıkları önlemler konusunda bilgi verdiğini, alacakları önlemleri anlattıklarını ve kendilerinin görüşünü sorduklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, olayın ekonomik ve sosyal boyutuyla ilgili düşüncelerini aktardıklarını söyledi. Kılıçdardoğlu, görüşmede dile getirdikleri önerileri şöyle sıraladı: ''Sayın Başbakan'a demokrasinin güçlenmesi ve halkın idaresinin parlamentoya yansıması için seçim barajının indirilmesini ifade ettik, bu konuda kanun teklifi verdiğimizi söyledik.  Doğal yargıç ilkesine aykırı olan ve kamu vicdanını rahatsız eden özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını ve bu çerçevede daha sağlıklı yargılama sürecinin Türkiye'de oluşmasına Sayın Başbakan ve arkadaşlarının katkı vermesini istedik. Bölgede ciddi bir işsizlik var, özel sektör bölgeye gitmiyor. Yol, baraj, hastane yapılması işsizlik açısından sürekli bir çözüm değil. O nedenle devletin doğrudan gidip fabrika kurması, istihdam yaratması gerektiğini ifade ettik. Böylece bölgeye sürekli kalıcı istihdam yaratma olanağının da bu politikayla girebileceğini söyledik. Bölge, coğrafi konumu itibariyle hayvancılığa, tarımın gelişmesine çok müsait. Et-Balık Kurumunun yeniden güçlendirilmesini, hayvancılığın büyük ölçüde desteklenmesini ve dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu'da üreten mantığın sisteme egemen olmasını dile getirdik. Mayınlı arazilerin, mayından arındırıldıktan sonra topraksız köylülere verilmesini; böylece toprağı olmayan ama zaman zaman Doğu, Güneydoğu'da, zaman zaman Karadeniz'de, zaman zaman Batı Anadolu'da gidip, çalışarak geçimlerini sağlayan kesimin kendi bölgelerinde topraklarına sahip olarak üretim yapacaklarını ve dolayısıyla istihdam da yaratılabileceğini söyledik.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24