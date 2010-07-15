-KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A TERÖRE KARŞI ÖNERİLER TBMM (A.A) - 15.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, seçim barajının indirilmesi, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, devletin bölgede istihdam yaratması, temizlendikten sonra mayınlı arazilerin topraksız köylülere verilmesini önerdiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan ve arkadaşlarının, terör konusunda ve daha önce aldıkları önlemler konusunda bilgi verdiğini, alacakları önlemleri anlattıklarını ve kendilerinin görüşünü sorduklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, olayın ekonomik ve sosyal boyutuyla ilgili düşüncelerini aktardıklarını söyledi. Kılıçdardoğlu, görüşmede dile getirdikleri önerileri şöyle sıraladı: ''Sayın Başbakan'a demokrasinin güçlenmesi ve halkın idaresinin parlamentoya yansıması için seçim barajının indirilmesini ifade ettik, bu konuda kanun teklifi verdiğimizi söyledik. Doğal yargıç ilkesine aykırı olan ve kamu vicdanını rahatsız eden özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını ve bu çerçevede daha sağlıklı yargılama sürecinin Türkiye'de oluşmasına Sayın Başbakan ve arkadaşlarının katkı vermesini istedik. Bölgede ciddi bir işsizlik var, özel sektör bölgeye gitmiyor. Yol, baraj, hastane yapılması işsizlik açısından sürekli bir çözüm değil. O nedenle devletin doğrudan gidip fabrika kurması, istihdam yaratması gerektiğini ifade ettik. Böylece bölgeye sürekli kalıcı istihdam yaratma olanağının da bu politikayla girebileceğini söyledik. Bölge, coğrafi konumu itibariyle hayvancılığa, tarımın gelişmesine çok müsait. Et-Balık Kurumunun yeniden güçlendirilmesini, hayvancılığın büyük ölçüde desteklenmesini ve dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu'da üreten mantığın sisteme egemen olmasını dile getirdik. Mayınlı arazilerin, mayından arındırıldıktan sonra topraksız köylülere verilmesini; böylece toprağı olmayan ama zaman zaman Doğu, Güneydoğu'da, zaman zaman Karadeniz'de, zaman zaman Batı Anadolu'da gidip, çalışarak geçimlerini sağlayan kesimin kendi bölgelerinde topraklarına sahip olarak üretim yapacaklarını ve dolayısıyla istihdam da yaratılabileceğini söyledik.''