Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Televizyonda karşıma çıkmıyorsun; benden neden korkuyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik televizyon davetini bir kez daha hatırlatarak, "Benimle televizyona çıkmıyorsun, benden neden korkuyorsun?" dedi.

"Terör konusunda karşıma çıkmıyorsun fındık konusunda karşıma çık." diyen Kılıçdaroğlu, Biz haklıyız, o haksız o yüzden karşımıza gelemez. " diye konuştu.

Hükümetin fındık yetiştiricilerinin ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Kılıçdaroğlu "Hükümet fındık üreticisinin taleplerine cevap vermelidir. Yeni bir fındık kanununu çıkarılmalı" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, fındık Ar-Ge merkezinin kurulması gerektiği görüşünü dile getirerek " Fındık Ar-Ge merkezi kurmak zorundayız.

Giresun'da "Fındık için Adalet" yürüyüşünün son gününde konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Fındık üreticisi bir araya gelmediği için onun alın terini bir avuç yabancı sömürüyor. Bu sorun neden çözülmüyor? Bu ülkeyi yöneteneler alın terinin ne kadar önemli olduğunu bilseler, fındığın bu bölge için ne kadar önemli olduğunu bilseler bu dram yaşanmaz.Temel sorun bu ülkeyi yönetenlerde.

15 yıldır ülkeyi yöneteceksin, fiyatta istikrarı sağlayamayacaksın. Size sözüm fiyatta istikrarı iki yılda sağlayacağım. Birileri kazanıyor, kaybeden çiftçi oluyor.

Hollanda'nın yıllık tarım ihracatı Türkiye'nin beş katı. Hollanda kadar bile olamıyorsun, Konya kadar bir ülke. Dünyanın her yerinde çifçiye destek verilir. Milli gelirin en az yüzde biri oranında çiftçiyi destek verilir diye bir kanun var. Sekiz milyar dolar verilmesi gerek en az. Çiftçiye veriliyor mu?

Çifçiye vereceğiz ama elde yok diyorlar. İnanıyor musunuz olmadığını? Suriyelilere 30 milyar dolar harcadık. Onlar birinci sınıf vatandaş oldu. Karadeniz'dekiler ikinci sınıf vatandaş. Geldiklerinde söyleyin bunu. Bunun hesabını Karadenizli sormak zorunda. FETÖ'ye ne diyorlardı, 'Ne istediniz de vemedik?' Bir kez bun çiftçinin hakkını ver. Demokrasilerde hesap sandıkta sorulur.

Oturdular masaya İmralı'da, Oslo'da, Habur'da. Hiç dediler mi çiftçilerle bir masaya oturalım, geldiler mi, hayır. Namus sözü veriyorum; Sizin hakkınızın savunmazsam sonuna kadarv yediğim ekmek bana haram olsun. Fındık üreticisine gelince para yok ama Marmaris'te 350 odalı yazlık saray inşa ediliyor.

Bir şeyi değiştereceğiz, eski algıları değiştireceğiz. Nerede bir sorun varsa çözüm adresi CHP'dir. Fındık, üzüm üreticisinin sorunlarını çözeceğiz. Elin oğlu çözüyor da biz mi çözemeyeceğiz.

6 maddelik çözüm önerisi

CHP olarak 6 madde halinde fındık sorununu çözeceğiz. İşte 6 madde:



1- Fiskobirliği, en görkemli kurumu haline getireceğiz. Bu kuruma siyaset bulaşmayacak. Bu ülkeninin insanı hakkını alacak.



2- Yeniden bir fındık kanunu çıkarmak lazım. Üretici, ihracatçısı herkes katılacak. Herkes parayın adil şekilde bölüşecek.



3-Manavcılığı dahil ederek fındık ihtisas borsasını kuracağız.



4- Fındık ARGE merkezi kurulmak zorundayız. Biz neden yapmıyoruz? Elin oğlu kazanıyor da biz neden kazanamıyoruz?



5- Fındığın ana vatanı Karadeniz'dir. Karadeniz'in fındığına başka birisine emanet etmeyelim.



6- Fındık bahçelerini gençleştireceğiz. Ona uygun teşvik getireceğiz.

Fındık bahçelerine, alın terinize, Karadeniz'e sahip çıkın sözünü istiyorum. Siz haklarınıza sahip çıkacaksınız, biz de size sahip çıkacağız. Karadeniz'in yiğit insanlarıyla birlikte olmaktan onur duyuyorum. Karadenizliye sahip çıkmak sonuna kadar benim görevimdir.

"Televizyonda karşıma çıkmıyorsun; benden neden korkuyorsun?"

Televizyonda karşıma çıkmaktan korkuyor. Benden neden korkuyorsun? Devleti yöneten adamda cesaret, özgüven olur. Ben insana saygılıyım. Terör konusunda karşıma çıkmıyorsun fındık konusunda karşıma çık. Biz haklıyız, o haksız o yüzden karşımıza gelemez. Size söz veriyorum ne olursa olsun bu ülkenin bütün insanlarını seviyorum. Ne olursa olsun kadın-erkek eşitliğinden , özgür medyadan, din ve vicdan özgürlüğünün yanında olacağım, bölmek istiyorlar böldürmeyeceğiz. Birlikte ülkemizi görkemli günlere taşıyacağız. çocuklarımızın durumuna bakın, bizim çocuklarımız kobay mı? Dünyada böyle bir örnek yok.Cebini düşünen siyasetçi istemiyoruz.

Birlikte mücadele edeceğiz, Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Ben hazırım. Dünyada fındıkta bir numara olacaksınız, fındık üreticisi perişan olacak. Bu aklın alacağı bir şey değil. Biz bunların tamamını düzeltemek için muktediriz. Her evde huzur, bereket olacak. Bu ülkede terör olmayacak. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Biz insanları ayırmayız. Yolda karşılaştığımızda gülemseyerek selam vereceğiz. Barıştan, huzurdan, alın terinden yana olanlara oy verin."