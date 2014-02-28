Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Ses kaydına 'yalan' diyor; sen yalan söylüyorsun başçalan!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de konuşuyor. Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamada bundan sonra Başbakan Tayyip Erdoğan'a "Başbakan" olarak hitap etmeyeceğini söylemişti. Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Çanakkale'ydi. Kılıçdaroğlu burada Başbakan demedi ve Başbakan Erdoğan'a "O zat" diye hitap etti. Erdoğan ve oğluna ait olduğu iddia edilen ses kaydına ilişkin, ABD’den Japonya’ya kadar herkes Türkiye’de olanı biteni görüyor. Onlarca ses kaydı yayınlandı. Hiçbirisine sahte demediler. Kendisi 'efendim bu yalandır' diyor. Asıl sen yalan söylüyorsun başçalan" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden satır başları:

90 yıldır uğraşıyoruz. Çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak için mücadele etik. Çanakkale’de şehitlerimizin bağrındayız. Bir iktidar, haramilerin iktidarı Türkiye Cumhuriyeti’ni soyuyor. Utanmadan arlanmadan hala kendisine başbakan değil. Sen başbakan değil çalan başçalansın. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy veren yurttaşlarıma sesleniyorum. Sizi o zat’la ayrı tutuyorum. Siz yolsuzluklarla mücade edeceğim diyen bir siyasal partiye oy verdiniz, yasaklarla yoksulluklarla mücadele edeceğim diyen bir partiye oy verdiniz. Ama şimdi her şey çok açık. Sizin için değil cebi için çalışan bir siyasal iktidarla karşı karşıyasınız. Kendim söz verdim, bir daha o adama başbakan demeyeceğim. Onun adını başçalan. Her şeyi görüyorsunuz. ABD’den Japonya’ya kadar herkes Türkiye’de olanı biteni görüyor. Onlarca ses kaydı yayınlandı. Hiçbirisine sahte demediler.

Ama ne zamanki kendisinin ses kayıtları çıktı başladı, efendim bu yalandır. Sen yalan söylüyorsun başçalan. Başçalan malvarlığını açıkladı mı, çocuklarının mal varlığını açıkladı mı, kardeşlerinin mal varlığını açıkladı mı? Başçalan’a bir tavsiyem var. önceden TV kanalında karşı karşıya gelelim derdim.

Artık bir hırsızla karşı karşıya gelmeme herhalde sizin izin vermemiz gerekir. Bir hırsızla televizyon kanalında yanyana gelmeyi uygun görür müsünüz? Ben de uygun görmüyorum zaten.

Telefon ediyor, sabahın sekizinde. Oğlum ne var en yok diyor. Oğlan da yeni uyanmış. Oğlum diyor şuralarda şuralarda arama yapılıyor. Baba diyor bir daha tekrar eder misin? Olur oğlum diyor edeyim. Aynı gün paraları sıfırla diyor. Kardeşini gönderiyorum diyor. Amcanı yeğenini daynı çağır onlar da sıfırlasın diyor. Daha önce sloganları öyleydi. Büyük düşünün, yani büyük götürün diyorlardı.

Bu başçalan geçen bir konuşma yapmış. Artık adı başçalana çıkan bir insanın Türkiye Cumhuriyeti’nde başbakanlık koltuğunda oturması… Sende ar varsa, haya varsa, utanma duygusu varsa, Allah korkusu varsa o koltuktan derhal ayrıl. Oğlum paraları sıfırlayın diye telefon ediyor. Aynı gün, 18 Aralığa dönüyor ertesi gün saat 10:58. Oğlum diyor sıfırladınız mı? Baba diyor, henüz 30 milyon avro kaldı onu sıfırlayamadık. Emekli kardeşlerime sesleniyorum, sizin aylığınız niye düşük? E birisi 30 milyon avro götürüyorsa tabiki düşük olacak. Gün değişim günüdür, kendimize gelme günüdür. AKP’ye oy veren yurttaşlarıma sesleniyorum. Gün helal süt emmişlerin iktidara taşınması günüdür. Hep beraber bunun mücadelesini yapacağız.

Başbakanlık koltuğuna namuslu kişiler oturur

Bu başçalan arada diyor ki, benim diyor her soruya yanıtım var, cevap veririm diyor. Her soruya cevap verebilir mi? Hani bir bakan vardı 700 bin liralık kol saati. Kimden aldı? Zarrab’dan aldı. Hani bir bakan vardı, oğluna telefon ediyor sabahın köründe, oğlum diyor kaç lira var, baba üç beş kuruş var diyor. Oğlum kaç lira var? E baba 1 trilyon civarı bir para var diyor. Şimdi bunların tamamı doğru gerçek. Bir bankanın genel müdürünün evinde ayakkabı kutusunda 4,5 milyon dolar serbest. Bunlar kapatılamaz. Dünyanın hiçbir yeridne devletini soyan bir başbakan, başbakanlık namuslu kişilerin oturduğu koltuktur, hırsızların oturdukları koltuk değildir.

Şimdi ‘Alo Fatih dönemi başladı

Şimdi Alo Fatih dönemi başladı. Ne diyor? Hemen bu yayını kesin diyor. Yaşar Nuri Hoca konuşuyor, hemen kesin diyor. Alo Fatih derhal keseceğiz derhal diyor. Ve 630 milyon dolarlık medya havuzu oluşturdular. Gazeteleri birilerine peşkeş çekiyorlar. Bu gazetelerden birisinin genel yayın yönetmeni, açıyor telefonu bankanın genel müdürüne, Süleyman iki milyona ihtiyacım var gönder çalışanların maaşını ödeyeceğim. Orada bu ülkenin insanların alın teri var. Buradan medya patronlarına sesleniyorum. Ya adam gibi yayın yaparsanız ya gün gelir biz hesabını sorarız. TBMM’de konuşuyoruz, başbakanın trilyonları nasıl sıfırlayın diye oğluyla yaptığı konuşmayı veriyoruz, korkudan yayını kesiyorlar. Korkmayacaksınız, yürekli olacaksınız. Unutmayın bu ülkede CHP var.