Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen Suriye için teröristbaşısın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da yaptığı konuşmada Başbakan Erdoğan'a seslenerek, "Sen, o bölgede terör örgütlerinin elemanlarını yetiştirip Suriye’ye gönderen adamsın. Recep Tayyip Erdoğan, sen Suriye için teröristbaşısın" dedi.

Antalya'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin Suiye politikasını eleştirdi, Başbakan'a çok sert ifadelerle yüklendi. Kılıçdaroğlu, "Sen Reyhanlı'yı bilmezsin, sen orada yaşayan halkın derdini bilmezsin, sen orada hayat mücadelesi veren esnafın derdini bilmezsin. Sen, o bölgede terör örgütlerinin elemanlarını yetiştirip Suriye’ye gönderen adamsın. Recep Tayyip Erdoğan, sen Suriye için teröristbaşısın. Biliyorum şimdi diyecek ki "Tazminat davası açacağım", açmazsan namertsin. Senin hakimlerin, savcıların gelsin. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan" diye konuştu.