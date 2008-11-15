Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a rest

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'a 'Hodri meydan' dedi ve televizyonlarda tartışmaya çağırdı. İstanbul'da katıldığı 9. Eczacılık Kongresi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın, çocuklarıyla ilgili,"Önce o kendi çocuklarının sigortalarını yaptırsın" şeklindeki cümlelerine sert çıkarak, "Yüreğin varsa çık karşıma" dedi.



Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Benim çocuklarım sigortalıdır. Benim çocuklarımın gemicikleri yok. Benim çocuklarım alınteriyle çalışıyorlar. Kaçak çalışmıyorlar, rüşvet yemiyorlar. Gemicik almıyorlar, köşeyi dönmüyorlar. Alınteriyle çalışıyorlar, üretiyorlar, üniversiteye gidiyorlar. Sayın Başbakan benim çocuklarımla ilgili birşey söylemek istiyorsa, ben Dengir Mir Mehmet Fırat'ta olduğu gibi ben de çocuklarımı alayım o da çocuklarını alsın, medyanın önüne çıkalım. Ben çocuklarımın hesabını vereyim, o da çocuklarının hesabını versin. Ben de malvarlığımın hesabını vereyim o da malvarlığının hesabını versin. Ben Sayın Başbakan'a hodri meydan diyorum. Yüreği varsa benimle çıkar."



Ülke TV'ye dava



Kılıçdaroğlu, iktidara yakın olarak bilinen Ülke Tv'de hakkında yurtdışına çıkıp PKK'lılar ile görüştüğüne dair yapılan haberlere ilişkin dava açacağını da açıkladı.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Orada konferansa katıldım, konuştum. Türkiye 'ye döndüm. Haberleri bana arkadaşlarım söylediler. Ben de avukat arkadaşıma söyledim. RTÜK'ten alındı disketler, konuşmalar. Mahkemeye vereceğiz. İftira atanın bu ülkede hesap vermesi lazım. Bunlar bir de bunu Müslüman kimliğiyle yapıyorlar. Müslümanlıkta birisine iftira atmak var mıdır? Müslümanlıkta yalan söylemek var mıdır? Bunların iki yüzlülüğünü açığa çıkardık diye, biliyorsunuz bahsettiğiniz tv kanalının sahiplerinden birisi Almanya'da en büyük dolandırıcılık davasının Alman hakime göre Türkiye'deki faillerinden birisi. Şimdi bunun maskesini indirdik diye iftira atıyorlar. Yağma yok. Elimden kurtulamayacak. Hem onun maskesini indireceğim hem de ona hesap soracağım yargının önünde hesap soracağım.İspat edemezse yargıda hesabını verecektir."