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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a rakı yanıtı: Kul hakkını susuz götürür!

Kılıçdaroğlu, twitter hesabı üzerinden Başbakan’a 'sulu rakı' cevabı verdi

20 Mart 2013 15:06

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün grup toplantısında CHP’yi eleştirirken sarf ettiği “Bunların ne içtiklerini gerçekten merak ediyorum. CHP Genel Başkanı bir röportajında ne içtiklerini söylemiş, meğer rakıyı sulu içiyorlarmış” sözlerine CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu’ndan cevap geldi.

Kılıçdaroğlu, twitter hesabı üzerinden Başbakan’a 'sulu rakı' cevabı verdi.

CHP Lideri mesajında “Erdoğan rakıyı sulu mu içer bilmiyorum ama çok iyi bildiğim bir şey var: Tayyip Erdoğan “kul hakkını” susuz götürür!” ifadelerini kullandı.

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