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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Parka ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum, haberi yok!

"Bizim vatanseverliğimiz parka ve postal vatanseverliği değildir"

11 Nisan 2018 13:28

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi,  CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısından sonra bir grup gazeteciyle odasında ziyaret ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı Hatay’a gideceğinizi belirterek ‘İhtiyacı varsa parka ve postal göndereyim‘ dedi. Ne diyorsunuz” diye sorduğunu belirtti. Selvi, Kılıçdaroğl'nun ”Parka ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum, onun haberi bile yok. Gerçekten öğrenciliğimde giydim. Bizim vatanseverliğimiz parka ve postal vatanseverliği değildir. Önce ruh olarak vatansever olacaksınız. Reklam üzerinden vatanseverlik olmaz” karşılığını verdiğini kaydetti. 

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman ki, ”Her defasında ana muhalefetin başındaki zatı kaale almayayım, zırvalarına cevap vermeyeyim diyorum” deyince ben CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na bir laf edeceğini anladım" dedi.

Erdoğan'ın Kılıçadroğlu'na yönelttiği "Şimdi duydum ki Hatay’a gidiyormuş. Hayırdır ya? Günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim” ifadelerine yer veren Selvi, "Tabii biz durur muyuz? CHP grup toplantısının ardından bir grup gazeteci Kılıçdaroğlu’nun odasında bittik. ”Sayın Cumhurbaşkanı Hatay’a gideceğinizi belirterek ‘İhtiyacı varsa parka ve postal göndereyim‘ dedi. Ne diyorsunuz” diye sorduk. Kılıçdaroğlu, ”Parka ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum, onun haberi bile yok. Gerçekten öğrenciliğimde giydim. Bizim vatanseverliğimiz parka ve postal vatanseverliği değildir. Önce ruh olarak vatansever olacaksınız. Reklam üzerinden vatanseverlik olmaz” karşılığını verdi" diye yazdı. 

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KılıçdaroğluErdoğanparkapostalAbdülkadir Selvi

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