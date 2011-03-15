Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Oğlun 21 gün yaparken hoştu da şimdi mi ağır geliyor

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında çok sert askerlik mesajları verdi ve kendisini ‘askerlik’ konusunda eleştiren Başbakan Erdoğan’a, ‘Senin oğlun vali gözetiminde 21 gün askerlik yaptı hoştu da milletin çocuğuna yaparken mi ağırına gidiyor?’ dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması şöyle:

Japon halkına geçmiş olsun diyorum. Çok büyük bir felaket yaşadılar. Tarihi bağlarımız var. Onların acısı bizim de acımızdır.

Önemli bir sanatçı Sayın Tatlıses bir saldırıya uğradı. Hekimi aradım oğlunu aradım hayati tehlikeyi atlattığı ama bir tarafına felç indiğini öğrendim umarım bir an evle düzelir.

Emeklilere mesajımız var, çiftçilere mesajımız halkın iktidarında mazot 1,5 lira olacak. Bunun sözünü verdik. Taşeron işçiler de unutmasınlar. Taşeronluğu tarihe gömeceğiz. Cumartesi günü taşeron mitingimiz Gebze’de olacak.



Başbakan'a cevap

Askerlik sırasını bekleyenler mesajlarımızı verdik. Askerlik 9 aya, aşamalı olarak da 6 aya inecek. Biriken askerlik için de bedelli askerlik yapacak. Geliri olmayanlar da aynı süre içinde askerliklerini yapacaklar.

Diyorlar ki “Başbakanla tartışma o her zaman sinirli konuşur”. Sen çocuğuna valinin gözetiminde 21 gün askerlik yaptırırken hoştu da milletin çocuğuna yaparken ağırını mı gidiyor.

Üniversite öğrencileri yaz tatilinde yapacaklar askerliğini. Efendim diyorlar ki “olur muymuş”. Sizin dünyadan haberiniz yoksa ne yapalım. Yurt sorunu 2 yıl içinde kalkacak. YÖK’ü de kaldıracağız harçları da kaldıracağız. Atanamayan öğretmenlerimiz unutmasın kendilerine kim söz verdi kim sözlerinde durmadı unutmasınlar.

Bu kürsüden bütün Türkiye’ye söz, darbecilerden kim adam gibi hesap soracak herkes görecek. Bunlar Kenan Evren’e yatıp kalkıp dua ediyorlar “iyi ki darbe yaptınız biz de mağdur edebiyatı yapıyoruz” diye bunlar darbecilere madalya takar biz hesap soracağız.



Yandaşlar 4 çeker cipe biniyor

Biz projelerimizi açıkladıkça bunlar paniklemeye başladı. Biz kadınların da ailenin de derdini biliriz. Sen bilmezsin. Senin yandaşların 4 çeker ciplere biniyor artık. Senin ayakların yerden kesildi. Sen kimsin ailenin derdini bilmek kim.

Yurtdışındaki vatandaşlarımızla buluştuk. Bizim taşıdığımız kaygılar onlarda da var. 9 Mart tarihli AP raporu açıklandı. Orada güçler ayrılığı dengesine vurgu yapılıyor. “Anayasa değişikliği olursa yargı yürütmenin emrine girer” dedik. Dinlemediler, şimdi uyandılar rapora yazdılar.

Bugünkü gazetelerde var. Amasya’ya AKP milletvekilli aday adayları gidiyorlar. Gazeteciler soru soruyor bir AKP milletvekili aday adayını söylediği: Kesinlikle bizi karalayan haber yapma gazeten kapanır. Tam ileri demokrasi. Başbakan şimdi Avrupa’ya kızıyor. Daha dün “Biz reform yapıyoruz” diyordunuz onlar da sizi destekliyordu. O zaman bir şey demiyordun. Politikacının yapması gereken “Niye beni eleştiriyorlar” demek değil midir.

Bu anlayışla seni o koltukta bırakmayacağım. İndireceğim seni o koltuktan. Buna karşı Recep Bey demiş ki “Dengesiz” hakaret ediyor. Sen önce kendine bak. Türkiye’de basına yapılan baskıyı görmeyen biri var o da Recep Tayyip Erdoğan. Ama memnun olduğum bir şey var AKP reformcu CHP statükocu bir parti diyorlardı şimdi tablo 180 derece değişti. Onlar da anladılar ki bu AKP bizim anladığımız bir parti değil.



