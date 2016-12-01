Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Meclis tezkereyi terörle mücadele için verdi; Esad El Bab'da değil, Şam'da!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye Başkanı Beşar Esad hakkında "Zalim Esed’in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil" sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Meclis tezkereyi terörle mücadele için verdi. Ayrıca Esad, El-Bab'da değil Şam'da" dedi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP MYK Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı toplandı. Toplantıda Fırat Kalkanı harekâtı, Adana’daki yangın faciası gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre; yangın faciasının ardından MYK’de, yurtların denetimi için inisiyatif kullanılması kararı alındı. Buna göre görevlendirilen milletvekilleri gerek kendi bilgileri doğrultusunda gerekse gelen şikâyetler üzerine yurtlara giderek sivil denetim gerçekleştirecek.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, yangın faciasına ilişkin ailelerin acılarını paylaştığını belirterek, her zaman yoksul çevrelerin çocuklarının yaşamını yitirdiğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "5. ve 6. sınıf çocuklarını gördüğüm zaman aklıma torunum geliyor. Kendimi, yaşadığım koşulları düşünüyorum, kahroluyorum. Ülkem hâlâ çocukların bu sorununu çözemedi, herkesin utanması lazım. Koskocaman Türkiye, çocukların barınma sorununu, yurt sorununu nasıl çözemez? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama bekliyoruz" dedi.

"O bir terör tezkeresi"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Zalim Esed’in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil’’ sözlerine ilişkin olarak “Bu parlamentonun yetki gaspıdır. Meclis’in iradesini başka şeyler için kullanıyor. Meclis tezkereyi terörle mücadele için verdi. Ayrıca Esad, El-Bab’da değil, Şam’da’’ dedi. Bir yanda PKK’nin bir yanda IŞİD’in askerleri esir ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Askerlerin başına çuval geçirilmiş, konsolosluğun işgal edilmiş, Süleyman Şah korunamamış, 18 adaya Yunan bayrağı çekilmiş, hâlâ efeleniyorsun. Türkiye’nin düştüğü duruma bak. Bunlar, “Her şeyi ben bilirim’’ diyen tek adam, külhanbeyinin marifeti. Başkanlık sistemine karşı çıkarken biz bunları söylüyoruz. Tüm gücü bir kişide toplarsanız başınıza bu gelir’’ dedi. Sürekli “fiili durum’’ deyip durulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Fiili durum 18 adaya çekilen Yunan bayrağıdır, fiili durum IŞİD ve PKK’nin elindeki askerlerimizdir’’ ifadelerini kullandı.