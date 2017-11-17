Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Karşıma çık, göstereyim sana karizma neymiş (2)

\'DİŞE DİŞ, GÖZE GÖZE BU HİZMETLER YAPILACAK\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu\'nun ardından Tekirdağ il merkezine geçerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nın toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Atatürk Spor Salonu\'ndaki törene, Japonya firmasının kredisi ile yapılan tesisler nedeniyle Japonya\'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nin bürokratlarının yaptığı sunuma değinerek başladığı konuşmasında, \"Bürokrat arkadaşların Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nde bulunmalarının temel nedeni liyakate verilen değerin sonucudur. Onlar biliyorlar, bu işi. İşi ehline vermek lazım. İyi yapıyorlarsa, planlıyorlarsa kim rahat eder? Belediye Başkanı. Devlette liyakate yok ederseniz, devleti başka yerlere teslim ederseniz. Hiç bir Tekirdağlı kardeşim şunu unutmasın, bizim tarihimizde bir ilk gerçekleşti. Devlet kozmik odası, devleti yönetenler tarafından bir terör örgütüne teslim edildi. Devletin namusu, şerefi yani bütün sırları devleti yönetenler tarafından ir terör örgütüne açıldı. Bunun hesabı verildi mi ? Verilmedi. Devleti yöneten adamları kandırırsanız o zaman vay bu milletin haline. Konuşuyorlar, sabah akşam. Kendi hatalarını bilecekler. O hataların faturaları millete ödetmeyecekler. Kendilerinin ödemesi gerekir\" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nin eğitime büyük önem verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Hepimiz eğitim önemli diyoruz. Her bakan değiştiğinde milli eğitim politikası değişti. Her anne çocuğunun endişe ediyor. Tekirdağ\'da 11 ilçeye 11 okul yaptırıldı. Bu okulu yapma görevi Milli Eğitim Bakanlığı\'nın ama beceremiyorlar, biz yapıyoruz. Biz verdiğimiz bütün sözleri tuttuk. Düne kadar bizi eleştiriyorlardı, şimdi anladılar hizmeti ancak CHP\'li belediyeler yapar. Hizmeti Türkiye\'de ancak CHP\'li belediyeler yapar. Sadece bir örnek vereceğim. İstanbul ve Ankara belediyeleri metro yapamadılar, paraları yoktu. Şuanda metroları bakanlık yapıyor. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla kendi yapıyor. Onların yaptığının üçte bir fiyatına. Kadir başkanın parasını kesiyorlar, ne yaparsalar yapsınlar hiç kimse Tekirdağlılara hizmeti engelleyemez. Dişe diş, göze göz bu hizmetler yapılacak. Bunun özünde vatandaşa kul hakkı yemeden hizmet vermek yatar\" dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul\'a ihanet ettiklerini ifade ettiklerini belirterek, \"Çıkıp dediler ki \'Biz İstanbul\'a ihanet ettik\'. Ama Kadir başkanımız, yani Tekirdağ\'ın Büyükşehir Belediye başkanı ve diğer başkanlar asla kentlerine ihanet etmediler. Arzu ederlerse onlara da belediyecilik dersi verebiliriz. Emin olun, Büyükşehir Belediye Başkanları falan da değil arzu ederlerse en küçük belediye başkanımızı onlara hoca olarak göndeririz. Kent nasıl yönetilirmiş gösterelim. Namık Kemal Tekirdağlı, sadece Türkiye değil bütün dünya onu bilir. Görkemli bir Namık Kemal heykeli yapacağız ve Tekirdağ\'a dikeceğiz. Onun gibi bir değeri hep birlikte seveceğiz ve sayacağız\" dedi.



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