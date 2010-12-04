Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: İsviçre'den yazı al

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Wikileaks belgelerinde Başbakana yönelik yapılan iddialar ile ilgili olarak, ''Sayın Başbakandan da isteğimiz, eğer arzu ederse tabii ki kendi bileceği şey, İsviçre'deki bankalara başvurup, herhangi bir hesabının olmadığına dair yazı alması ve bunu kamuoyu ile paylaşması bundan daha doğal ne olabilir'' dedi.







Kılıçdaroğlu, CHP'nin yenilenen resmi internet sitesinin tanıtımı ve yayına açılması nedeniyle basın toplantısı düzenledi.





Türkiye'de 22 milyon internet kullanıcısı olduğunu anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak bu kitleye ulaşmanın, düşüncelerini aktarmanın kendileri için çok önemli olduğunu bildirdi.





Sitede bir çok yenilik olduğunu ve kullanıcıların fikirlerini burada yazabileceklerini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisine ait Facebook ve Twitter hesaplarına da buradan ulaşılabileceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.





''Wikileaks belgelerinde İsrail'in parmağı olduğu yönünde açıklamalar var. CHP'nin bu konudaki düşüncesi nedir?'' yönündeki bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''CHP'nin yaklaşımı şu; belgeleri yalanlayan hiç bir organ yok. İddialar var o belgelerde. Bazı iddialar çok ciddi, o iddialara da sorumluluk sahibi olan kişiler oturur yanıtlarını verirler. Söylediğimiz de oydu zaten. Kamuoyunu tatmin edecek açıklama yapılması lazım, bu iddialar karşısında. İnternet hiç bir ülkenin rahat rahat kontrol edebileceği bir alan olmaktan çıktı. Artık dünyanın her tarafından internete girip belge bilgi vermek mümkün olabiliyor. Yapılması gereken siyasal iktidarın da muhalefetin de belli bir sorumluluk içinde bu belgelere, bilgilere yaklaşmaları. Varsa yalan yanlış bilgiler onları kamuoyuna, 'evet bunlar yanlıştır' diyebilmeli.''





Kılıçdaroğlu, ''Başbakan'ın açıklamaları sizin için tatmin edici oldu mu?'' şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi: ''Benimle ilgili bir iddia olmuştu. Ben Türkiye'de iken benim Almanya'da olduğum şeklinde haberler yer almıştı. Ben gidip o gün o saatte THY uçağı ile Ankara'dan İstanbul'a gittiğimi kanıtlamak için THY'den yazı aldım ve bunu kamuoyu ile paylaştım. Benim o saatte uçakta olduğumu kanıtladım. Sayın Başbakandan da isteğimiz, eğer arzu ederse tabii ki kendi bileceği şey, İsviçre'deki bankalara başvurup herhangi bir hesabının olmadığına dair yazı alması ve bunu kamuoyu ile paylaşması bundan daha doğal ne olabilir. Bağırıp çağırmaya gerek yok. Ben o dönem bağırıp çağırdım mı? Üstelik çok daha çirkin iddialarla suçlandım. Sayın Başbakan, 'CHP'ye yönelik de iddialar var, biz onlar için üzüldük' diyor. Peki geçmişte bizim için yapılanlar vardı. Acaba Sayın Başbakan hiç üzüldü mü?''





Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi ile ilgili iddiaların bir televizyon kanalında dile getirildiğini, sonrasında mahkemeden karar alıp haberleri tekzip ettiklerini ifade ederek, ''Ama aynı haberler aradan belli bir süre geçtikten sonra ikinci kez tekrar yayınlandı ve üzerine tekrar logosu dahi konmadı. Bu Hükümet neredeydi o zaman, üzülen insanlar neredeydi? Biz linç edilirken onlar neredeydi'' şeklinde konuştu.





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine Deniz Baykal ve Önder Sav ile henüz görüşmediğini ancak görüşeceğini söyledi.





