Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Diğer partiler de kendi belediye başkanlarına baksınlar" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Bizim belediye başkanlarımız zaten günün 24 saati müfettişler tarafından denetleniyor. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'gereğini yapsın' sözlerinin "Bizim belediye başkanlarımız suçluydu, ben gereğini yaptım, diğer partilerin belediye başkanları da suçlu, gereğini yapsınlar" anlamına geldiğini söyledi.

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"Asla kabul etmiyoruz"

"Bizim belediye başkanlarımız yetkiyi saraydan değil, milletten alıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan, uçakta kendi belediye başkanları ile ilgili gerçekleştirdiği operasyonu, 'Diğer partiler de kendi belediye başkanlarına baksınlar' diye bir düşünceyi ifade etmiş. Bu şu anlama da geliyor aynı zamanda, Erdoğan şunu da söylüyor: 'Diğer partiler de gereğini yapsın, yapmazlarsa İçişleri Bakanlığı devreye girecek.' Bu şu anlama geliyor: 'Bizim belediye başkanlarımız suçluydu, ben gereğini yaptım, diğer partilerin belediye başkanları da suçlu, gereğini yapsınlar.' Belediye başkanlarımız suçlu değil. Asla kabul etmiyoruz.

"Demokrasi bitmiş demektir"

Halkın seçtiği belediye başkanını, bir başka otorite, ailesini tehdit ederek istifa sürecine sokarsa, o ülkede demokrasi bitmiş demektir. Bizim belediye başkanlarımız zaten günün 24 saati müfettişler tarafından denetleniyor. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Kendilerinin hesabını veremeyeceği çok şey var. Bizim, millete hesabını veremeyeceğimiz bir şey yok. Ne yapıyorsak millet için yapıyoruz. Belediye başkanlarımıza talimatımızdır, her kuruşun hesabını halka vereceksiniz. Her şey hükümetin bilgisi ve denetimindedir. Gizlenecek, saklanacak bir şeyimiz yok. Bizim belediye başkanlarımız yetkiyi saraydan değil, milletten alıyorlar. Siyaset anlayışımız da budur."