Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hafızasında boşluk var, dün söylediklerini unutuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden sonra OHAL'i kaldırma mesajı vermesine ilişkin olarak, "Niye seçimde ülkeyi kan mı götürecek? Ben Erdoğan'ın söylediklerine şahsen güvenmiyorum. Erdoğan'ın hafızasında boşluk var. Dün söylediklerini unutuyor" dedi.

"Seçimden sonra Erdoğan yine de OHAL'i kaldırmayacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan onu söyler bunu söyler her gün başka şey söyler. Ama artık eskisi gibi değil. Vatandaş sorguluyor artık. Erdoğan ülkeyi OHAL'le yönetmek istiyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Kandil operasyonuna ilişkin olarak da konuşan Kılıçdaroğlu, sorunun Kandil'i almak olmadığını, önemli olanın terörü bitirmek olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "16 yıldır terörü bitiremediler. Ben 4 yılda çözemezsem siyaseti bırakıcağım. Çözüm akılla çözülür. Siz başkalarının telkiniyle sorun çözmeye çalışırsanız maşa olursunuz" dedi.

"Siz PKK'yı bitiriyor musunuz, bitirmiyor musunuz? Bitirin gelip tebrik edeceğim" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Terör örgütünü bitirmenin yolu finans kaynağını kesmektir. Siz 16 yıldır iktidardasınız bunu saptayıp kesebildiniz mi? Akılcı politikalarla terörü bitirmek mümkün" diye konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kanal D ' seçim Özel' programından Hande Fırat ile Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Kandil operasyonu

"Bu ülke terörden çok çekti. 10 binlerce insanımızı kaybettik. Terörle mücadele hepimizin ortak arzusudur. Sayın Erdoğan'ın her olaydan sonra muhalefeti suçlamak gibi bir huyu vardır. Bunu kimse ciddiye almaz. bu ülkede 16 yıldır terörle uğraşıyorlar.

Gazetelerde zaman zaman okuyoruz PKK'nın Kandil'den ayrılıp başka bir yere yerleştiğine dair. Kandil'in öteden beri PKK'nın konuşlandığı bir yer olduğunu biliyoruz. Gazeteciler, siyasiler gitti. Dolmabahçe'de oturup pazarlık yaptı.

PKK hangi siyasi lidere saldırdı. Bana saldırdı bir er hayatını kaybetti. Bizim herhangi bir terör örgütüne destek verdiğimizi kanıtlasınlar, siyaseti bırakırım. Ama onlar oturdu konuştular onlarla.

16 yıldır terörü bitiremediler. Ben 4 yılda çözemezsem siyaseti bırakıcağım. Çözüm akılla çözülür. Siz başkalarının telkiniyle sorun çözmeye çalışırsanız maşa olursunuz.

Sorun Kandil'i almak değil, önemli olan terörü çözmektir. Siz PKK'yı bitiriyor musunuz, bitirmiyor musunuz? Bitirin gelip tebrik edeceğim. Terör örgütünü bitirmenin yolu finans kaynağını kesmektir. Siz 16 yıldır iktidardasınız bunu saptayıp kesebildiniz mi? Akılcı politikalarla terörü bitirmek mümkün.

Kandil operasyonunu seçime bağlıyorum. PKK kaç yıldır Kandil'de niye gitmediler? Kim elinden tuttu Erdoğan'ın da sakın oraya gitmesinler dedi. Ölenlerin sorumlusu talimat vermeyenler.

25 Haziran'da Sayın İnce cumhurbaşkanı olur ve Milelt İttifak'ı çoğunluğu sağlayınca Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracak. Ülkeleri dolaşıp görüşecek.

Erdoğan egemen güçlerin önerisine göre Suriye'ye girdi. Sonra bizi kandırdılar dedi Erdoğan. Dış politika milli olmak zorundadır. Biz bütün bölge halklarıyla barış istiyoruz. Ortak inanç, kültürümüz var. Orta Doğu'yu barış havzasına çevireceğiz. 4 yılda Türkiye'yi dolara boğacağız. Kendi öz gücümüzle bölgede barışı ve istikrarı sağlayacağız.

"Suriyelileri göndereceğiz"

Onların evini yolunu parkını hastanesini yapacağız. Eğer dönmek istemezlerse de dönecekler. Başka ülkede dönmek istemeyince göndermiyorlar mı? Her şeyini yaptık niye gitmesinler? Biz devletiz. Biz orada istihdam sağlayacağız. Sadece ekonomik değil, sosyal ilişkilerimizi de geliştireceğiz. Bölge gerçekten istikrara kavuşacak. Bizim ufkumuza Erdoğan ve arkadaşlarının ufku yetişemez.

Dış politika düşmanlık üzerine inşa edilemez. Barış üzerine inşa etmek zorundayız. Biz Yunanistan ile zamanında savaştık. Ama Atatürk'ü Nobel'e aday gösterdi. Biz çıkar ve dostluk üzerine ilişkileri inşa etmek zorundayız.

Biz borçlanarak değil, alın teri ile üreterek oraya gideceğiz. İskenderun'un çimentosu orada kullanılacak. Orada ortak fabrikalar kuracak, sanat dünyasını geliştireceğiz. Onlarla beraber yapacağız, kalkındıracağız.

Doğu'dan yatırımlarla Türkiye iyi para kazanabilir. Batı'dan da demokrasi kültürünü geliştirmemiz lazım.

OHAL tartışması

İnce meydanlarda diyor "48 saatte OHAL'i kaldıracağız" diye. Ya Sayın İnce ya da ekonomiden sorumlu yardımcısı " Hükümetin MB'ye enflasyonu kaldıracağız ve hiçbir aracına müdahale edilmeyecektir.

Erdoğan niye seçimden sonra OHAL'i kaldıracağım diyor. Niye seçimde ülkeyi kan mı götürecek? Ben Erdoğan'ın söylediklerine şahsen güvenmiyorum. Erdoğan'ın hafızasında boşluk var. Dün söylediklerini unutuyor.

Seçimden sonra Erdoğan yine de OHAL'i kaldırmayacak. Demişti "OHAL'i grevleri yasaklansın diye getirdik" diye. Erdoğan onu söyler bunu söyler her gün başka şey söyler. Ama artık eskisi gibi değil. Vatandaş sorguluyor artık. Erdoğan ülkeyi OHAL'le yönetmek istiyor.

Binali Bey FETÖ temizlendi diyor. O zaman OHAL hâlâ niye var?

"FETÖ'nün sorumlusu Saray'da oturan kişidir"

Parası kayınpederi olana bir şey yapmıyorlar. Fatura garibana kesiyor. Erin ne günahı var. Onu kışladan çıkaran komutan sorumludur.

FETÖ'nün sorumlusu Saray'da oturan kişidir. Bizi kandırdılar falan diyorlar. Sen devleti yönetiyorsun, çocuk musun sen? Bu memleket kandırılanlar tarafından mı yönetilecek?

Somut bilgi gönderilip gönderilmedğini hükümetin açıklaması lazım. Kemal Batmaz, Adil Öksüz ve bu 5 kişi adres belli orada toplandılar. O gün toplandıkalrı evden neler konuşulduklarını TBMM'ye göndermedi. Orada toplanma nedeni darbenin kararı. MİT diyebilir mi ben içerde konuşulanları dinlemedim Orada konuşulanların gün yüzüne çıkarılması lazım.

MİT darbe yapacak kişiler bir yerde toplanıp da dinelemiyorsa işini yapmamış demektir. ABD kendi hukuk sistemine göre Fetullah Gülen için somut bilgi istiyorsa göndereceksin.

Gülen'in iadesi

Gülen'in iadesine ilişkin bazı dosyalar 15 Temmuz'dan önce. 15 Temmuz yaşandıktan sonra bu dosyaları ABD'ye yolluyorlar. Neden daha önce yollamadılar? Herhangi bir vatandaş olsa çoktan yollarlardı. Bu soruya Erdoğan'ın cevap vermesi lazım.

Bana kalsa ABD'nin FETÖ'yü hemen vermesi lazım. Ancak oranın kuralları farklı. Somut bilgi göndereceksin diyor. Somut bilgiden anladığım şey şu; delillendirilmesi ve uygun şekilde, usulüne uygun talep edilmesi..

Filistin meselesi

66 Filistinli öldürüldü. Hükümet miting yaptı, bütün dünya gördü. İslam İşbirliği Teşkilatı geldi karar alındı. Türkiye ne yaptı? Ticari ilişkileri mi kesti? Ambargo mu uygulama kararı aldı? Türkiye'nin itibarını beş paralık ettiler.

Eğitim sisteminde değişiklik

Ben niye imam hatipleri, ilahiyat fakültelerini kapatayım? Benim isteğim şu imam hatipteki öğrencilerde başarılı olsun. Ben imam hatipli öğrenciye burs veriyorum. 16 yılda 14 kez eğitim politikası değişti. Hep şunu söylerim bir ülkeyi geri bırakmak istiyorsanız eğitim sistemini bozacaksınız. Buyrun bakın eğitim sistemine. TEOG kaldırıldı, yerine başka bir sınav getirildi. Sınav sonuçlarını seçimden sonra açıkyacağız diyorlar. Neden seçimden sonra?

Ekonomi

Erdoğan ekonomi konuşmuyor neden? Faiz yükseliyor dolar yükseliyor. Merkez Bankası bağımsız hareket edemiyor. Erdoğan Londra'ya borç para dilenmeye gitti. Ama ikna edemedi. Sonra Mehmet Şimşek'i yolladı, borç para istedi. Borç para veririz dediler ama sizin ülkeniz riskli dediler. Borç alan emir aldı. Emir aldılar faiz yükseldi.

Avusturalya'da camilerin kapatılması ve Batı'nın seçim çalışmalarını engellemesi

Avustralya'da camilerin kapatılması doğru değil. Siz eğer demokratsanız başka inançlara saygı göstermelisiniz. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Bu durumda Avusturya inançlara özgürlük tanıyoruz demesin.

Yurt dışındaki seçim propagandasına ilişkin yasaklar var. Ama biz kendi çıkardığımız yasalar gereği orada seçim propagandası yapmayacaktık. Kendi ülkesinin çıkardığı yasaya uymayan siyasetçiler var. Bizim ülkemizde seçimler gergin bir ortamda geçiyor ve yurt dışında da gerginliğe yol açabilir yurt dışınada yansıyor diye düşünüyorlar. Bizim yurtdışındaki seçim çalışmalarımız içişlerine karışmaya sebebiyet vermemeli.

Erdoğan ve İnce arasındaki istifa problemi

Ne sayın Erdoğan ne de sayın İnce istifa eder. Meydanlarda birbirlerine laf söyleyeceklerine neden televizyonda karşı karşıya gelmiyorlar? Erdoğan ve İnce TV'de ekonomiyi dış politikayı tartışabilirler. Ayrı ayrı meydanlara konuşmak kaçmaktır. Özgüveni olan insan kaçmaz. İkisi de aday. Demokratik bir şekilde gazetecilerin sordukları sorulara yanıt verirler. Ona göre vatandaşta kime oy vereceğine karar verebilir.

Cumhur İttifakı

Biri af çıkacak diyorlar, biri çıkmayacak diyor. İttifakın amacı ne o zaman? İlkesizlik üzerine ittifak kurarsanız böyle ayrılıklar çıkar. Meral Akşener, ittifak zoraki bir evlilik demişse çok iyi tanımlamış. Ortada bir Cumhur ittifakı yok. Bir partinin diğerinin gölgesine sığındığı bir pozisyon var. Bu benim içimi acıtıyor.

Millet İttifakı

Biz eski sisteme dönmeyeceğiz. Onu eleştiren en çok bizleriz. Darbe yasasının değişmesi lazım. Demokratik parlamenter sistemin özünde hiçbir vesayetin olmaması lazım. Biz çağdaş bir demokrasi istiyoruz.

HDP ve baraj sorunu

HDP'nin barajı geçeceğini anketlerden görüyoruz. Fakat CHP'lilerin HDP'ye oy vermesi barajı geçmeleri için söz konusu değil.

Emekli maaşı ve ikramiyesi

Emekli ikramiyelerini alanların Kılıçdaroğlu hakkını helal etsin demesi gerekiyor. Çünkü emekli ikramiyesinin yolunu biz açtık. Maliye Bakanı'nın açıklamasına göre en düşük emekli aylığı 2 bin liranın üstünde. Emekli aylığını 1800 liradan 718 liraya düşürdüler. Emeklilik yaşını 64 yaşına yükselttiler.

Muharrem İnce'nin performansı

Performans olarak çok başarılı, hitabeti enerjik olması olaylara vakıf, sorunları çözebiliyor. Kitleleri heyecanlandırıyor. Cumhurbaşkanı olacak."