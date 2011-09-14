-Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a eleştiri ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT ile terör örgütü arasında geçtiği iddia edilen ses kaydı ile ilgili olarak, ''Görüşmelerin doğrudan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile gerçekleştiği anlaşılıyor. Kapalı kapılar ardında kullanılan dil ve halkın önünde kullanılan dil arasında 180 derece fark var'' dedi. Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk ve İnönü gençlik merkezlerinin açılış töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ''Terör örgütü ve MİT arasında yapıldığı iddia edilen görüşmelere ilişkin internete düşen ses kayıtlarını'' sorması üzerine, şunları söyledi: ''Ses kaydını dinlemedim. Dinlemek de istemiyorum. Daha önce söylemiştim zaten 'yasa dışı dinlemelerin içeriği ile çok fazla ilgilenmeyeceğim' diye. Ama ortaya çıkan bir gerçek var, birinci gerçek şu: Görüşmelerin doğrudan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile gerçekleştiği anlaşılıyor. Kapalı kapılar ardında kullanılan dil ve halkın önünde kullanılan dil arasında 180 derece fark var. Sayın Erdoğan, daha önce biz bunu dile getirdiğimizde, 'görüşmeler yapılıyor' dediğimizde en ağır dille bizi suçlamıştı. 'Bunu söyleyenler ispat etmez ise şerefsizdirler' demişti. Şimdi merak ediyorum kim şerefsiz? Bu dil bir ülkenin başbakanına yakışıyor mu? Ortaya çıkan bu tablonun altındaki ezikliği nasıl giderecek acaba? İkinci önemli nokta; Türkiye'nin güvenilirliğinin büyük yara almış olmasıdır. Herkes dinleniyor, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Mit Müsteşarı, herkes dinleniyor. Gizlilik kavramı, sadece Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için var. Onun dışındaki kişiler, gruplar, istihbarat örgütleri için gizlilik kavramı diye bir şey kalmamış, o anlaşılıyor. Yani Türkiye, kevgire dönmüş bir ülke konumunda. Bu da başka acı bir tablo maalesef.'' Kılıçdaroğlu, ''Söz konusu ses kayıtlarında Habur ile ilgili de dikkat çekici noktalar var. 'Biz orayı ayarladık', 'Her şeyi ayarladık' şeklinde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Daha önce parlamentoda bu konuyu dile getirdiğimizde, hukuku ihlal ettiklerini, mahkemeyi taşıdıklarını, yargıçları suçluların ayağına götürdüklerini ifade etmiştik. Demek ki kapalı kapılar ardında, bizim söylediklerimizin doğru olduğu orada da ifade edilmiş.'' Kılıçdaroğlu, yasa dışı dinlemelerle ilgili elindeki bilgi ve belgeleri açıklayıp açıklamayacağının sorusuna, ''Hayır'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı İsmet Şahin'in kara harekatı ile ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine, ''İlginç bir hükümetimiz var. Hükümet sözcüsü konumunda olan bir Bakan çıkıyor, Sayın Arınç, 'Gündemimizde kara harekatı yok' diyor. Üzerinden 24 saat geçmeden bu kez başka bir Bakan çıkıyor, 'Kara harekatı gündemimizde' diyor. Nasıl bir hükümet bu? Davul ile zurna ile kara harekatı mı yapılır? Nasıl bir anlayıştır bu, anlamak mümkün değil.'' Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun yoğun programı nedeniyle bugün yapılacağı duyurulan MYK toplantısının ertelendiği öğrenildi.