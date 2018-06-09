Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: A Haber'de SSK'yı konuşalım; hodri meydan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP'lilerin kendisine yönelttiği "SGK'yı batırdığı" yönündeki iddialara ilişikn olarak, Hodri meydan" dedi. Emeklinin zarara uğratıldığını hesapladığı kâğıdı gösteren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "Gelsin karşıma A Haber'de oturalım, kendi gazetecilerini de alsın, SSK'yı konuşalım" diyerek çağrıda bulundu.

"Gelin karşıma SSK’yi konuşalım"

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre gelsin karşıma. A haber’de oturalım beraber, kendi gazetecilerini de alsın. SSK’yi konuşalım. Sosyal güvenlik açığı 34 milyara nasıl çıktı, açıklayalım. Benim dönemimde 2 milyardı, şimdi 34 milyar. Emeklilik yaşı kadınlarda 34, erkeklerde 43’tü, şimdi 65. Prim günü 5 bindi, şimdi 7 bin 200. Neden emekli maaşı düşüyor? Prim ödeme gün sayısı artıyor.

Emeklilik yaşı uzuyor ama açık büyüyor, niye? Bugün 722 prim ödeyen 65 yaşını dolduran birisi, gidip sigortaya başvurduğunda 718 lira 69 kuruş emekli aylığı alıyor. Bu kişi 1 Ekim 2008’den önce başvursaydı 1822 TL aylık alacaktı. Yani emekli aylığı 1822 liradan 718 liraya düşüyor. BağKur’lu olsaydı 1800 alacaktı, şimdi başvurduğunda 840 TL alacak. Çiftçi 1 Ekim 2008’den önce 1260 lira alacaktı. Bugün 621 lira emekli aylığı alıyor. Yani emeklinin sırtından sosyal güvenlik reformu yaptılar, aylıkları düşürerek.

Yalanı ortaya koyacağım: 1 milyon 644 bin emekli bin 500 TL’nin altında maaş alıyor. Naci Ağbal, SGK’da en düşük emekli aylığı 1570 liradan 1670 liraya çıkacak dedi. Yalan. İlk TV programımda bu yalanı da ortaya koyacağım. 1405 TL Bağ- Kur, bu da yalan. Erdoğan bu sorularıma cevap versin, palavrayı bıraksın. Yeni emeklilik dilekçesi vermiş, bin TL’nin altında aylık alan birinin belgesini gösterdiğimde Maliye Bakanı’nı görevden alacak mı? Beyefendi badem sütü ile besleniyor. Ayda 718 TL emekli aylığı verdiğiniz adam neyle besleniyor acaba? Nasıl geçinecek bu adam?

321 liraya bir ay geçinsinler: Naci Ağbal, bakanlar ve Erdoğan’a sesleniyorum. 621 lirayla bir ay geçinsinler. Makam arabalarını kullanabilirler, uçağa da binebilirler. Mutfaklarını bir ay süreyle 621 lirayla geçindirsinler. Vatandaşa reva gördükleri para bu. 1 milyon 644 bin kişi, 1500’ün altında maaş alıyor. 700 TL ve altında ücret alan 26 bin kişi var.