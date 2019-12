-KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A ''BATUM'' YANITI ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan Sayın Süheyl Batum'la ilgili suç duyurusunda bulunabilir ama aynı hukuk kuralını kendi Bakanın için de yapacaksın. Senin orduna hakaret ediyor, ses çıkarıyor musun? Ses çıkarmıyorsun, kılın kıpırdamıyor...'' dedi. Kılıçdaroğlu, Haziran 2008'de gerçekleştirilen Tarım Kurultayı için Şanlıurfa'yı ziyaret sırasında seçim otobüsü üzerinde başını üst geçide çarparak hayatını kaybeden eski Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ersin Çıldır adına CHP Genel Merkezi binasında düzenlenen salonun açılışını yaptı. Açılışı, Çıldır'ın 2.5 yaşındaki yeğeni Ersin Barış ile yapan Kılıçdaroğlu, Ersin Çıldır'ın Şanlıurfa'da elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Ersin Çıldır'ı her zaman andıklarını, gençlerin onu hiçbir zaman unutmadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Onlar bir öneri getirdiler; gençlik kollarının kullandığı bir salona 'onun ismini verelim ve onu yaşatalım' diye. Biz de bunu büyük bir mutlulukla kabul ettik. Bugün onun adını taşıyan salondayız. Onun anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Onu her zaman, her ortamda yaşatmaya kararlıyız. O genç, kararlı, idealist bir arkadaşımızdı. Sosyal demokrat felsefeye inanmış bir arkadaşımızdı. Çabalayan, çaba harcayan, CHP'nin geniş kitlelere ulaşması için olağanüstü çaba gösteren bir arkadaşımızdı. Ama sonuçta diğer arkadaşlarımız da Ersin Çıldır gibi mücadele ediyorlar. Onlar çalıştığı ve geniş halk kitlelerine ulaştığı sürece Ersin Çıldır'ın da amacı gerçekleşmiş olacaktır. Onun amacı halkın iktidarını kurmak ve görmekti. Halkın iktidarının kuruluşunda onun da bir katkısının olabileceğine inanıyordu ve çalışmalarını öyle götürüyordu. Genç arkadaşlarımız, gençlik kolları başkanımız onu yaşatacaklar, onun mücadelesini azimle sürdürecektir.'' Ersin Çıldır'ın babası İhsan Çıldır da uğruna ölünmesi gereken bir toplum içerisinde olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, ''Ersin benim değil, CHP'nin oğludur, Mustafa Kemal'in de askeridir'' dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Bu sabah Ortadoğu-Arap ülkeleri gazetecileriyle kahvaltılı basın toplantısında Irak'a ziyaret gerçekleştireceğinizi söylediniz. Tarih belli mi'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Zaman konusu henüz netleşmedi. Bu konuda bizden çok Irak yönetiminin bize takvim vermesi lazım. Irak'a gitmeyi düşünüyoruz. Sabah Ortadoğu-Arap dünyasından gazeteci arkadaşlarla beraber olduk. CHP'nin Ortadoğu'ya bakışını, Ortadoğu politikalarını görüştük. Onların sorularını yanıtladık. Oldukça güzel bir toplantı yapıldı'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''(Bize bir takvim verin) şeklinde bir müracaatınız oldu mu'' sorusu üzerine de ''Hayır, daha görüşmeler devam ediyor'' dedi. Toplantıda Mavi Marmara saldırısının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, kendisine bu yönde sorular sorulduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara konusunda İsrail'in tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, ''Özellikle uluslararası sularda biri ABD tabiiyetine tabii ama 9 Türk yurttaşının öldürülmesini doğru bulmadığımızı, İsrail'in bu konuda özür dilemesi gerektiğini, aynı zamanda uluslararası hukukun gereği olan tazminat yükümlülüğünü İsrail'in yerine getirmesi gerektiğini ifade ettik'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında söylediği sözlere Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın verdiği cevapla ilgili soru üzerine, şunları söyledi: ''Bunlar biliyorsunuz, bir gün söylediklerini ertesi gün yalanmayı büyük bir maharetle yapabiliyorlar. 'İyi ki bu orduyla savaşa girmemişiz'den, birkaç subay mı anlaşılıyor ordu sözcüğünden, yoksa ordu sözcüğünden bütün ordu mu anlaşılıyor? Eğer bunu anlama yetenekleri, kapasiteleri yoksa o zaman konuşmasınlar. Önce söyledikleri söze baksınlar, ordu ne anlama gelir. Ölçsünler tartsınlar öyle konuşsunlar. Kaldı ki o sözü eden kişi hakkında hiç kimse 'ya suç duyurusunda bulunalım, orduyu küçümsüyor, orduyu aşağılıyor' diye bir savcı harekete geçmedi, niçin? Sayın Başbakan bu konuda şu ana kadar sesini hiç çıkarmış değil. Siyasette çifte standart olmaz. Hele bir başbakana çifte standart hiç yakışmaz. Sayın Başbakan Sayın Süheyl Batum'la ilgili suç duyurusunda bulunabilir ama aynı hukuk kuralını kendi bakanın için de yapacaksın. Senin orduna hakaret ediyor, ses çıkarıyor musun? Ses çıkarmıyorsun, kılın kıpırdamıyor. Belki memnun oluyorsun. Şimdi de ordunun kahramanlığına soyunmuş, kim inanır ona? Kimse inanmaz.'' Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde oy hedeflerinin sorulması üzerine de yüzde 40 olduğunu bildirdi. Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın Süheyl Batum'a yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine ise ''Doğru bulmuyorum. Ama Recep bey için onun ağzına uygun ifadeler. Ama bir başbakana yakışan ifadeler değil'' dedi.