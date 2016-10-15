Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a başkanlık tepkisi: Otur oturduğun yerde

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemi tartaşmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek “Türkiye’nin bunca sorunu varken benim koltuğum ne olacak diyor. Otur oturduğun yerde. Türkiye’nin sorunlarını parlamentoda çözelim” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesince yaptırılan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası'nın açılış töreninde konuştu.

Kılıçdaroğlu, bugünlerde en çok, gazetecilerin tutuklanmadığı, yargılanmadığı, şehit haberlerinin gelmediği, anaların ağlamadığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği,özgür ve bağımsız bir Türkiye'ye ihtiyaç bulunduğunu söyledi.



Siyaset anlayışlarında ceplerini düşünmenin bulunmadığını, nerede bir yoksul varsa onun yoksulluğunu gidermek gibi bir çabaları olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Düşüncesini açıklamaktan ötürü nerede bir kişi ötekileştirilmişse onu alıp yanımızda taşımaya ihtiyacımız var. Nerede bir gazeteci tutukluysa o gazetecinin özgürce düşüncelerini açıklayabileceği bir ortama ihtiyacımız var. Tam demokrasiyi getirdiğimiz zaman emin olun Türkiye Cumhuriyeti'nde asla bir darbe olmaz" dedi.



Amerika'da, Japonya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Belçika'da neden darbe olmadığını soran Kılıçdaroğlu, "Neden Türkiye'de oluyor. Neden hep az gelişmiş ülkelerde, baskı altında yaşayan toplumlarda darbe oluyor Çünkü demokrasisi eksik, baskı var. Size sözümüz söz. Bedeli ne olursa olsun bu güzel ülkeye tam demokrasiyi getireceğiz. Bedeli ne olursa olsun bu güzel ülkeye huzuru, birlikteliği getireceğiz" ifadelerini kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu, kimsenin yaşam tarzıyla, kimliğiyle, inancıyla uğraşmayacaklarını, inancı, kimliği ve yaşam tarzı ne olursa olsun herkese insan olarak bakacaklarını ve sorunlarını çözeceklerini dile getirdi.



Türkiye'nin işsizlik, terör gibi sorunları bulunduğunu, doların yükseldiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Bu kadar sorunu varken Türkiye'nin, bir kişi çıkmış, illa 'Benim koltuğum ne olacak ' diye. Koltuğun ne olacak kardeşim, otur oturduğun yerde, biz Türkiye'nin sorunlarını hep beraber oturup çözelim, parlamentoda çözelim. Yasa varsa yasayı çıkaralım, bu ülkenin çıkarları için mücadele edelim. Bir tarafımızda savaş var, içeride çatışmalar var, askerlerimiz başka yerde, gazeteciler, yazarlar, çizerler hapiste. Annelerin yüzü gülmüyor. Emin olun, bir ülke mutlu mu değil mi; tek ölçüsü var. Eğer o ülkede kadın gülüyorsa bilin ki huzur, mutluluk vardır. Anne çocuğunu güler yüzle okula gönderiyorsa, çocuğunun geleceğinden endişe duymuyorsa, belli bir gelir standardını yakalamışsa ne sorunu olabilir?"



Kılıçdaroğlu, sorunları aşabilecek bilgi, birikim ve kapasiteye sahip Türkiye'nin güçlü ve öz güveni yüksek bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Hepiniz komşularınızı ikna edin, arkadaşlarınızı ikna edin, hepiniz sesinizi biraz daha gür çıkarın ve şunu söyleyin; 'Biz de tam demokrasiyi istiyoruz.' Benim ülkem Mustafa Kemal'in ülkesi, Mustafa Kemal Atatürk demokrasiyi savundu, hayatı boyunca demokrasiyi savundu ve demokrasiyi getireceğiz, tam demokrasiyi getireceğiz. Bütün az gelişmiş ülkelerin, bütün mazlum ülkelerin imrendiği bir demokrasi getireceğiz. Mustafa Kemal'in döneminde Türkiye Cumhuriyeti bütün İslam dünyasının, mazlum ülkelerin imrendiği bir ülkeydi. Kurtuluş Savaşı hareketini Mustafa Kemal'in ateşlemesiyle o ülkeler de doğdu. Şimdi biz demokraside de çıtayı yükselteceğiz ve bütün o mazlum ülkeler 'Biz de Türkiye gibi tam demokrasiyi kendi ülkemize getirmek istiyoruz.' diyebilmeli. Gelecek güzel çocuklarımızın olsun. Çocuklarımız için çalışacağız, onlar bizim onurumuz, gururumuz, geleceğimiz."