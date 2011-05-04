-KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A "YALANCI" SUÇLAMASI ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan 'AK Parti ne veriyorsa biz beş katını vereceğiz' dediğimi iddia etmiş. Bu sözler yalan'' dedi. Kılıçdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki bir konuşmasında kendisine yönelik iddialarda bulunduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan İstanbul'da konuşurken beni kastederek, 'AK Parti ne veriyorsa biz beş katını vereceğiz' dediğimi iddia etmiş, bu sözler yalan. 'Başbakan'a yalancı demek yakışıksız' diyeceksiniz ama yalancıya başka ne denir ki? Bugüne kadar yüzlerce açıklama, binlerce konuşma yaptım. Hiçbir açıklamamda veya konuşmamda, 'AKP ne veriyorsa biz beş katını vereceğiz' diye bir söz söylemedim, böyle bir cümlem yok.'' Başbakan Erdoğan'ın ''Kemal Kılıçdaroğlu ikide bir ben geldiğim zaman Tayyip Erdoğan'a Türkiye'yi dar edeceğim' diyor. Kılıçdaroğlu, sen anamuhalefet partisinin grup başkanvekilleri arasında bulundun, elinde dosyalarla dolaştın. Madem senin elinde bu tür dosyalar vardı, niye savcılara teslim etmedin, hesap sormadın'' şeklinde ifadeler kullandığını belirten Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları ifade etti: ''Başbakan'ın sözleri, ilkesiz, tutarsız, yanlış; bunun neresini düzelteyim. Sayın Başbakan, hesap sorup sormadığımı karşıma çıkan iki yardımcına sor. Hem öyle bir hesap sordum ki safdışı kaldılar ve bir daha bellerini doğrultamadılar. Elimde bulunan Deniz Feneri ile ilgili belgeleri savcılığa gönderdim. Yıl geçti, Almanya karar verdi, bizde henüz dava açılmadı. Dava açıldığını görelim savcılara intikal ettireceğim çok belge var. El yazılı rüşvet dağıtımıyla ilgili not defterini gönderdim. Kasanda tutuyorsun. Ayrıca hesap sorup sormayacağımı dokunulmazlığın kalkınca göreceksin, şimdi dokunulmazlığın var. O zırhı sırtından çıkardığın gün nasıl hesap sorduğumuzu herkes görecek.'' -"YETKİ VERİN SORUNLARINIZI ÇÖZELİM" Öte yandan ziyaret ettiği Sarıkamış'taki bir kahvehanede vatandaşlarla çay içip sohbet eden Kılıçdaroğlu, ilçe meydanında toplanan kalabalığa parti otobüsü üzerinden kısa bir konuşma yaptı. Sarıkamış'ta bir miting programı olmamasına rağmen ilçeye geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Sizin bütün dertlerinizi biliyorum. Derdi çözmek benim elimde değil, sizin elinizde. Yetki verin sorunlarınız çözelim'' diye konuştu. İktidar partisinin Sarıkamış'a verdiği sözleri tutmadığını savunan Kılıçdaroğlu, ''Burayı sözde Davos yapacaklardı. Hani nerede Davos'' ifadesini kullandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu hükümet döneminde yurt dışından canlı hayvan ithal edildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan 12 Haziran'da sandığa giderken bu durumu iyi düşünmelerini istedi. Kılıçdaroğlu, geçmişte hangi partiye oy verirse versin, tüm vatandaşları CHP çatısı altına beklediğini bildirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra partisince Muş'ta düzenlenen mitinge katılmak için özel uçakla Kars'tan ayrıldı.