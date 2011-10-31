Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Siz de yapın"

T24

Kılıçdaroğlu, Erdal İnönü'nün ölüm yıl dönümü nedeniyle Pembe Köşk'te düzenlenen anma törenine girişi sırasında gazetecilerin, Başbakan Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin sorularını yanıtladı.Mektubu Erdoğan'a yeni gönderdiklerini, kendisinin bir yanıt vereceğini de sanmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ben yanıt vermesi için değil, bizim neler yaptığımızı kendisi bilsin, bizi suçlamasın, kendisinin neler yapması gerektiğini de bizi örnek alarak yerine getirsin. İstediğim buydu" diye konuştu.Başbakan Erdoğan'dan beklentisine yönelik soru üzerine de Kılıçdaroğlu, şu karşılığı verdi: "Adım atmasını bekliyoruz. Kendi belediyeleriyle ilgili pek çok olay var. Elazığ ve Kayseri Belediyelerini daha önce örnek vermiştim. Bizim belediyelerle ilgili suçlamalarına karşılık biz hemen komisyonlarımızı kurduk, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yani sorumlu bir siyaset anlayışını ortaya koyduk. Fakat Sayın Başbakan buna rağmen suçladı. Bizim neler yaptığımızı, belki Sayın Başbakan bilmiyordur. Biz kendisine aktardık ama sana rüşvet defterini gönderdim, sen hiçbir şey yapmadın, kasaya kilitledin. Öyle şey olur mu? O rüşvet defterinin gereğini yapmasını da Sayın Başbakandan bekliyoruz."