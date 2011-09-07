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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "fıkra"lı gönderme AYDIN (A.A)

07 Eylül 2011 02:32

-Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "fıkra"lı gönderme AYDIN (A.A) - 06.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın simgesi olan efelerin Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleye dikkati çekerek, ''Bugün bu güzel havada, bu güzel ortamda beraber bir kurtuluşu kutluyorsak, bu onların büyük çabalarının sonucudur'' dedi. Kılıçdaroğlu, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 89. yıldönümü nedeniyle Aydın Belediyesi tarafından Aytepe Mesire Alanı'ndaki amfitiyatro'da düzenlenen etkinliğe katıldı.  Burada yaptığı konuşmada etkinliğin sunucusunun Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için kullandığı övgü dolu sözlere değinen Kılıçdaroğlu, ''Naif, güleryüzlü bir insan. Ama o bir Cumhuriyet Halk Partili. Ama o aydın Türk kadını. O, yaşamını sizlere adayan bir Cumhuriyet Halk Partili. İster ki Aydın'da herkes mutlu olsun. İster ki Aydın'daki mutluluğu sadece Aydın'ın sınırında değil, Türkiye'nin her alanına taşımış olalım. Onun için buradayız. Onun için Türkiye için çalışıyoruz'' diye konuştu. Aydın'ın ''Efeler Diyarı'', efelerin de ulusal bağımsızlık savaşının Aydın'daki temsilcileri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Onlar mücadele verdiler, onlar çarpıştılar. Onlar kan ve gözyaşı dinlemeden, ulusal bağımsızlığımız için çaba harcadılar. Onları, onların babalarını minnetle şükranla anıyoruz. Eğer bugün bu güzel havada, bu güzel ortamda beraber bir kurtuluşu kutluyorsak, bu onların büyük çabalarının sonucudur'' dedi. -Fıkra anlattı- Sunucunun isteği üzerine amfitiyatrodaki vatandaşlara dönen Kılıçdaroğlu, şu fıkrayı anlattı: ''Adamın biri ölüyor. Öbür dünyaya gidiyor. Bakıyor karşıda bir duvar ve milyonlarca saat var. Ucu bucağı görünmüyor. Yanındaki meleğe soruyor. Nedir bu saatler? O da 'Herkesin bir saati var, yalan söyleyince yelkovan oynar. O nedenle buradan insanları kontrol ediyoruz' diyor. Karşıda akreple yelkovan 12'nin üstünde durmuş bir saat görüyor ve bu kimin saati diye soruyor. Melek de 'Mustafa Kemal Atatürk'ün saati. Hayatında hiç yalan söylemedi' diyor. Sonra kimisi biraz hafif oynuyor, kimisinin akrep yelkovan farklı yerlerde duruyor ve soruyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın saati hangisi filan diye. Birden aklına geliyor ve 'Bizim ülkede Recep Tayyip Erdoğan var. Onun saati nerede?' diyor. 'Valla onun saatini zebani aldı, cehennemde vantilatör olarak kullanıyor' yanıtını alıyor.'' Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise canları ve kanları pahasına bağımsızlık mücadelesi veren efeleri gelecek nesillere iyi tanıtmak gerektiğini vurgulayarak, ''Unutmayalım ki tarihine sahip çıkmayan, yarınlarına da sahip çıkamaz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm efelerimizi, asker, sivil ve aydınlardan oluşan tüm kahramanlarımızı, bu güzel kentimizin ve her karış Anadolu toprağının kurtuluşunda katkısı olan herkesi saygıyla anıyor, Aydınımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü bir kez daha kutluyorum'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Çerçioğlu, Kılıçdaroğlu'na çiçek takdim etti. Kılıçdaroğlu'na Aydın efesi şapkası verildi. Şapkayı bir süre takan Kılıçdaroğlu, 10. Yıl Marşı'nı amfitiyatrodaki vatandaşlarla birlikte ayakta alkış tutarak söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in de katıldığı etkinlikte, daha sonra Yeni Türkü grubu konser verdi.

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