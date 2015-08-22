Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 1 Kasım tepkisi: Devletin çivisi çıktı!

Beştepe'nin adresini bilmeyeni niye çağırayım ki, 1 Kasım'da tekrar seçime gidiyoruz" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. “Devletin çivisi çıktı" diyen CHP lideri, "Cumhurbaşkanı’nın yargıya saygısı olmadığını biliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. YSK böyle bir karar almadan Cumhurbaşkanı hangi yetkiyle çıkıp seçim tarihi açıklıyor?" diye sordu.

Posta’dan Candaş Tolga Işık’a konuşan (22 Ağustos 2015) Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Herkesin anayasal sınırları var. Böyle bir açıklama ne o sınırlara ne de devlet ciddiyetine sığar. Hani bir ifade vardır 'Devletin çivisi çıkmış' diye. Cumhurbaşkanı dünkü açıklamasıyla devletin çivisinin çıktığını ilan etti. Ortada bir anayasa var ancak o anayasa en başta Cumhurbaşkanı tarafından ihlal ediliyor. Ve daha da acısı biz bu ortamda seçime gidiyoruz.”