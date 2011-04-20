-KILIÇDAROĞLU'NDAN ''ERDOĞAN'' ÖRNEĞİ İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), ''Bazı belgeler gelirse veya eksik evraklar gelirse, sorunu aşabiliriz'' yönündeki açıklamasını, son derece olumlu bulduklarınını belirterek, ''Eğer YSK'nın kararıyla sorun aşılabiliyorsa, hiçbir sorunumuz yok, kendilerine teşekkür ediyoruz, aşılamıyorsa yine söylediğimiz yerdeyiz. Nasıl, anayasa değişikliği dahil, yasaları değiştirmek için karar verdik ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı parlamentoya taşıdıysak, aynı şeyi diğerleri için de yapacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin ekonomik paketini açıklamak üzere İstanbul Hilton Oteli'ne gelişinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, YSK'nın bazı evrakların tamamlanması halinde, bağımsız milletvekili adaylıkları iptal edilenlerin, adaylıklarının yeniden değerlendirilebileceği yönündeki açıklamaları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP ile AK Parti'nin, ''PKK'nın siyasallaştırılması için ittifak yaptıkları'' yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Bizim araçlar da taşlandı. Bizim bir seçim büromuza da molotofkokteyli atıldı. Hiçbir yerde hiçbir ortamda şiddete destek veren bir demecimiz bir açıklamamız olmadı. Şiddet istemiyoruz, baskı istemiyoruz, terör istemiyoruz. Bu güzel ülkede, herkesin düşüncesini özgürce açıklayabileceği, demokratik bir ortam istiyoruz. YSK'nın 'Bazı belgeler gelirse veya eksik evraklar gelirse, sorunu aşabiliriz' yönündeki açıklaması bizim açımızdan da son derece olumlu bir açıklamadır. Eğer YSK'nın kararıyla var olan sorun aşılabiliyorsa, hiçbir sorunumuz yok, kendilerine teşekkür ediyoruz, sorun aşılamıyorsa, yine söylediğimiz yerdeyiz. Biz özgürlük, demokrasi istiyoruz. Biz, nasıl 'Recep Tayyip Erdoğan seçime katılamaz, bu konuda yasalar engeldir' dendiği zaman, anayasa değişikliği dahil, yasaları, değiştirmek için karar verdik ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı parlamentoya taşıdıysak, demokrasinin gereği olarak bunu yaptıysak, aynı şeyi diğerleri için de yapacağız. Hiçbir şekilde, hiçbir ortamda, YSK'nın kararlarıyla, bazılarının yurttaşa gidip onlardan oy isteme, parlamentoya gelme hakkı elinden alınmamalıdır. Söylediğimiz düşüncenin arkasındayız. Her yerde her ortam da da bunu söylüyoruz. Eğer demokrasi, özgürlük, insan hakları diyorsak, Avrupa Birliği, evrensel kurallar diyorsak, BM İnsan Hakları Sözleşmesi diyorsak, çoğulculuk diyorsak biz bunların hepsinin arkasındayız. Bu düşüncelerimizi söylerken BDP ile AKP ile bir başka siyasal parti ile iş birliği yapma görüşme gibi bir düşüncemiz olmadı, hiç kimse ile görüşmedik, hiç kimse ile de konuşmadık, kendi aramızda Merkez Yönetim Kurulunda görüştük, tartıştık, partimizin geleneklerine bağlı kaldık. Onlar da demokrasi istiyordu geçmişte, bugün de istiyoruz, dolayısıyla daha önce söylediklerimizin bugün de arkasındayız.''