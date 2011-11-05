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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan engelli gence sandalye ANKARA (A.A)

05 Kasım 2011 12:58

-Kılıçdaroğlu'ndan engelli gence sandalye  ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli genç Sinan Şemin'i evinde ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalye armağan etti, bayramını kutladı.  CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun yoğun bayram programı öncesi dün gece Dikmen'de bir gecekonduya misafir olduğu belirtildi.  Kılıçdaroğlu, inşaat işçisi üç çocuk sahibi Mehmet Şemin'in 23 yaşındaki yürüme engelli çocuğu Sinan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Baba Mehmet Şemin, Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.  Sinan Şemin ise yaşadıkları yerin engelliler için çok müsait olmadığını belirterek, ''Yokuşlarda normal sandalye ile dışarı çıkamıyorum. Kardeşlerim beni gezdirmek istese bile çok zorlanıyorlar. Onları üzmek istemediğim için dışarı çıkmak istemiyordum. Artık rahatça çıkıp dolaşabileceğim'' dedi. Öte yandan ''Zöhre Ana'' ismiyle anılan Süheyla Gülen'in, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği belirtildi.  Ziyaret sırasında Gülen'in CHP'de siyaset yapmak istediği, Kılıçdaroğlu'nun da Gülen'e parti rozeti taktığı bildirildi.  Kılıçdaroğlu'nun ziyaretten ve CHP'ye katılım kararından memnun olduğunu belirterek, ''Bu ülke hepimizin. Bütün yurttaşlarımızı ayrım gözetmeksizin kucaklamak görevimizdir. Türkiye için kaygı duyan, Cumhuriyetin değerleri, insanımızın mutluluğu ve özgürlüğü için hassasiyet gösteren her yurttaşımıza CHP'nin kapıları ardına kadar açıktır'' dediği kaydedildi. 

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