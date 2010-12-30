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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN DUYGULANDIRAN ZİYARET TBMM (A.A)

30 Aralık 2010 17:51

-KILIÇDAROĞLU'NDAN DUYGULANDIRAN ZİYARET TBMM (A.A) - 30.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kemik iliği nakli için bekleyen 14 yaşındaki Mert Canatan'ı hastanede ziyaret etti. 3 ay önce Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde yattıktan sonra 1,5 ay önce Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilen küçük Mert'in bugün iki ziyaretçisi vardı.  Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer ile Mert'in ziyaretine giderek, ona iPod hediye etti. Mert'in ''Sizi televizyonda Anıtkabir'de gördüm, ben de sizinle gelmek istiyordum'' sözlerine Kılıçdaroğlu, ''Sen iyileş, söz veriyorum Anıtkabir'e birlikte gideceğiz'' karşılığını verdi. 

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