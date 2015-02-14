Kılıçdaroğlu'ndan DSP'ye birleşme çağrısı: Gerekirse amblemimizi de değiştiririz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "DSP'nin bir parti olarak yoluna devam etmesini doğru bulmuyorum. Gelmeliler CHP'ye artık. Bizim altıokumuz var altında şöyle kırmızı bir boşluğumuz var. Gerekirse güvercini de oraya yerleştiririz, amblemimizi de değiştiririz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Denizli'de Pamukkale TV'nin canlı yayın konuğu oldu ve soruları cevapladı.

Kılıçdaroğlu, "Yani kendilerine açık, net bir çağrım var. Bu vesileyle o çağrıyı da tekrar yinelemek isterim. Yani gelsinler partiye DSP'yi kapatsınlar artık. Gelsinler CHP'ye biz sosyal demokrat bir partiyiz. Gelsinler birleşelim bu işi bitirmiş olalım. Temennimiz o. Ayrıca biz tabi Haziran Hareketine de saygı duyuyoruz. Yani demokrasiden, özgürlükten yana olan bir hareketi, çağdaş uygarlıktan yana olan bir hareketi, bilimsel eğitimi savunan bir hareketi gözardı edemeyiz. Şimdi hem sosyal demokrat olacaksınız, hem çağdaş uygarlıktan dem vuracaksınız, hem aklın özgürleşmesini isteyeceksiniz, hem bilimsel eğitim diyeceksiniz ama bunları savunan bir hareketi görmeyeceksiniz. Hayır onları da görüyoruz, biliyoruz, onlara da saygı duyuyoruz. Sonuçta eğitim sisteminin çağdaş bir süreç içinde yeniden ele alınması ve değerlendirilmesi gerektiğini de savunuyoruz zaten. Biz o hareketin içinde zaten bizim milletvekili olan arkadaşlarımızda var orada. Onlar eğer seçim sürecinde Cumhuriyet Halk Partisine destek verirlerse ayrıca çok mutlu oluruz" dedi.