T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan ‘Dolar' açıklaması (2)

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Doların yükselişiyle ilgili açıklamalarda bulundu

10 Ağustos 2018 21:00

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Doların yükselişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur… Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar…
Devlet; liyakatle, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Lafla, hamasetle devlet yönetilmez.’ Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur…
Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor.
Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar.
O nedenle diyoruz ki;
‘Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.’ “

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TwitterDolarınKılıçdaroğlu TwitterLirası DolarLiyakatsizliğinBorcunLaflaTürk Lirası DolarTürkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24