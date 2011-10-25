Kılıçdaroğlu'ndan deprem tepkisi: O isim milletvekili oldu

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Van depreminde yıkılan çok katlı binalara izin veren zihniyete eleştiri geldi. Kılıçdaroğlu, ''Yüksek binalar çökmüş, yüksek binalara kim izin verdi, imar 3 kat, izin vermişsiniz 7 kat, kim bu, bunun üzerinde durulmuyor. Ona hesap sormayıp da onu milletvekili yaparsanız kimden hesap soracaksınız.' dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın ola ki ’Türkiye bize sahip çıkmayacak’ diye bir şey düşünmeyin. İktidarıyla muhalefetiyle, belediyeleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye tek yürektir. Türkiye’nin kalbi şu anda Erciş’te ve Van’da atmaktadır" dedi.







Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Van’da meydana gelen depreme değinerek, Türkiye’den çok daha ağır koşullarda deprem yaşayan Japonya’da can kaybının yaşanmamasına dikkati çekti.



Krizler yaşanmadan geçmişten ders alınması ve önlemlerin zamanında hayatageçirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "İstanbul’da bir depremingeleceğini herkes söylüyor, bilim çevreleri söylüyor. Ama hangi önlemlerin alındığını kimse bilmiyor" dedi.



Deprem konusunda hazırlanan çok sayıda rapor olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu çalışmalar gözönünde bulundurularak sorunların akılcı çözülebileceğini vurguladı.



Van’daki depremde en çok hasar görenlerin çok katlı binalar olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yüksek binaya kim izin verdi? İmar üç kat, izin vermişsiniz yedi kat. Kim bu? Bunun üzerinde durulmuyor. Birisine hesap soracaksınız ki bir daha yapmasın, ona hesap sormayıp da onu milletvekili yaparsanız, kimden hesap soracaksınız? Acımız var eyvallah. Acıyı paylaşıyoruz. Ama o insanlarımız yaşayabilirdi, depreme karşı önlem alabilirdik. Yedi katlı binaya izin vermezdik, orada deprem olacağı biline biline...Olur mu? Olmaz. Aklı ve mantığı, bilimi ve teknolojiyi kullanmak zorundayız. Bunu yaparsak sonuç elde ederiz. Peki AKP hükümeti ne yaptı? Ulusal Deprem Konseyi’ni kapattı. ’Böyle bir konseye ihtiyacımız yok’ diye. Ben bilsem hiç deprem olamayacak eyvallah tebrik edeceğim onları. Ama tam tersi."



Bu sırada dinleyici sıralarından "Başkanı CHP’li olduğunu için kapattılar" denilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Aklın CHP’si, MHP’si, BDP’si, AKP’si yoktur. Aklı kullanacak insan önce o aklı insanlığın hizmetine sunacak. İnsanlığın hizmetine sunacağız ki biz oradan verim elde edelim. Yoksa onu kişisel çıkarlarımız, bir partinin çıkarları için değil. Önce ülkemiz ve insanlarımızın çıkarları için kullanacağız" şeklinde karşılık verdi.



İstanbul’un tüm CHP’li belediye başkanlarının bugün Van’da olacağını, Antalya, Aydın, İzmir Belediyelerinin de bölgeye yardım yaptığını aktaran Kılıçdaroğlu, yaraların sarılmasına katkıda bulunmak için çabaladıklarını söyledi.

Çadır ihtiyacının yalnızca Erciş’te değil, Van merkezde ve köylerde de yaşandığını belirten Kılıçdaroğlu, bu ihtiyacının kısa sürede çözülmesi dileğinde bulundu.





'Ayrılığa gayrılığa yer yok'



Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın depremin ardından bölgeye yaptığı ziyarete de değinerek, şunları söyledi:



"Bir başbakan bir kente gidip depremin, acının yaşandığı bir süreçte, koordinasyon merkezine gitmeli, hem vali hem belediye başkanını çağırmalı ve onlardan ayrıntılı bilgi almalı. Olması gereken budur. Felaketin yaşandığı bir süreçte siyaset yapılmaz, kızgınlık olmaz. Tam tersi hepimiz birbirimizi kucaklamak zorundayız. kucaklayacağız ki aydınlığı getirebilelim, kucaklayacağız ki bu ülkede tasada ve kıvançta beraber olalım.



Van’da bir yurttaş dedi ki ’Eğer Türkiye’de böyle bir olay olsaydı buraya dünya kadar yardım gelirdi’. Dedim ki burası Türkiye, ben de Türkiye Cumhuriyetinin en güzel kenti olan Van’dayım. Ve sizi kucaklıyorum. Ayrılığa gayrılığa yer yok. Hep beraber olacağız. Sakın ola ki böyle bir kaygıya kapılmayın. Sakın ola ki Türkiye bize sahip çıkmayacak diye bir şey düşünmeyin.



İktidarıyla muhalefetiyle, belediyeleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye tek yürektir. Türkiye’nin kalbi şu anda Erciş’te ve Van’da atmaktadır. İstiyoruz ki orada barış olsun, huzur olsun, kardeşlik olsun, acıları sonlandıralım ve hep beraber güzel ülkemize katkı verelim. Amacımız bu."



Türkiye’nin deprem konusunda 5 büyük yanlış yaptığını ifade eden Kılıçdaroğlu, bunların yer seçimi ve malzeme seçimi, proje, denetim mekanizması ve yapım aşamasındaki eksiklikler olduğunu söyledi.





'Deniz Feneri e.V.' soruşturması



Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelere ilişkin sözlerini de hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan’ın yaptığı suçlamayı unutmuş değiliz. Onu bir kenara koyduk. O konuda gereken yapılacak. Bir hafta süre vermiştik, deprem dolayısıyla haftalık süresini uzatıyoruz. Ya gidecek CHP’li belediyelerden özür dileyecek ya da CHP’li belediyeler ona hesabını soracak. Parlamentoda da biz soracağız. Gelecek parlamentoda o konuda açıklama

yapacak" diye konuştu.



CHP’nin "Deniz Feneri e.V." soruşturmasını da unutmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bütün bu yoğunlukta insanlar başka şeyleri düşünürken, acıları paylaşırken, şehitlerimiz var, deprem olmuş insanlar yaşamını yitiriyorlar, bir numarayla asıl failleri serbest bırakacağız, bunu unutmuş değiliz" ifadesini kullandı.



Özel yaşamın gizliliğinin ihlal edilmesi konusunda CHP’nin yetkili makamlara şikayet başvuruları yaptığını da kaydeden Kılıçdaroğlu, bu konuda gerekli soruşturmaların açılmasını beklediklerini, beklentileri gerçekleşmezse parlamentoyu bu konuda da harekete geçireceklerini söyledi.



Kılıçdaroğlu, CHP’nin zamları da unutmadığını ifade ederek, "Bu ülkenin fakir fukarası bu kadar zammın altına girmeyi hak etmiyor. Yanlış yapılıyor" dedi.



Geçen hafta şeker fabrikası çalışanlarının kendilerini ziyaret ettiğini ve özelleştirme konusundaki sıkıntılarını aktardıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, CHP’nin seçim öncesinde de şimdi de şeker fabrikası çalışanlarının yanında olduğunu ve haklarını savunacağını söyledi.



