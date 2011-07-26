-KILIÇDAROĞLU'NDAN DEPREM ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti zaman kaybetmeden depremle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdığını bildirdi. Kılıçdaroğlu, dün Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle mesaj yayımladı. ''Başta İstanbul olmak üzere, deprem kuşağında yaşayan milyonlarca vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum'' diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Dün Marmara bir uyarıda bulundu. Beni unutmayın, benim adım deprem, dedi. Bu sesi öncelikle duyması gereken hükümettir. AKP hükümetini hiç zaman kaybetmeden depremle ilgili olarak yaptıkları çalışmaları, aldıkları önlemleri acilen gözden geçirmeye, bugüne kadar almaları gereken, almadıkları önlemleri, yapmaları gereken yapmadıkları çalışmaları yapmaya, yani sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye çağırıyorum. Bu konuda hükümetin atacağı her adımı, olumlu her çalışmayı sonuna kadar destekleyeceğimizi belirterek, başta İstanbul olmak üzere Marmara'yı kuşatan deprem bölgesindeki milyonlarca vatandaşımıza, kardeşimize dün geceki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerimle birlikte, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.''