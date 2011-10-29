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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Demirel'e ziyaret ANKARA (A.A)

29 Ekim 2011 00:53

-Kılıçdaroğlu'ndan Demirel'e ziyaret ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i ziyaret ederek, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i anma etkinliklerine davet ettiği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Demirel'i evinde ziyaret ettiği belirtildi.  Açıklamada, ''Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlarından Bülent Ecevit'in 5 Kasım günü yapılacak anma törenine önceki Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'i ziyaret ederek davet etti. Demirel, Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek daveti kabul etti'' denildi.

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