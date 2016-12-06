Kılıçdaroğlu’ndan danışmanının gözaltına alınmasına ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'FETÖ' soruşturması kapsamında danışmanının gözaltına alınmasına ilişkin, "Kendisinin herhangi bir suçu var mıdır yok mudur, o konuyu bilmiyoruz. Tabi eğer adil bir yargılanma olursa zaten bizim açımızdan bir sorun yok. Herkes gidecek ifadesini verecek, ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.

Tanrıkulu'na taziye ziyareti

Babası vefat eden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya taziye ziyaretinde bulunmak için Diyarbakır'a gelen Kılıçdaroğlu'nu havalimanında partililer karşıladı. Merkez Bağlar ilçesindeki Liceliler Yas Evi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Tanrıkulu'ya başsağlığı diledi.

Daha sonra CHP İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Tanrıkulu'nun babasının vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak amacıyla kente geldiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Keşke bütün ölümler sıralı olsa, gencecik çocuklarımız hayatını kaybetmese, şehitlerin arkasından anneler ağlamasa, eğer sıralı ölümler olursa buna katlanabiliyoruz. Dolayısıyla bu dileklerimizi hem aktarmak, başsağlığı dileklerimizi iletmek ve acılarımızı paylaşmak için kendisi ve ailesiyle birlikte olduk." diye konuştu.

Danışmanına 'FETÖ' gözaltısına ilk yorum

Bir gazetecinin, "FETÖ soruşturması kapsamında danışmanız ile ilgili gözaltı iddiası var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, danışmanı Fatih Gürsul'un iyi bir iletişimci ve öğretmen olduğunu belirterek, bu konuda ödüllerinin bulunduğunu aktardı. Gürsul'un danışmanlığı sırasında özellikle mitinglerde, miting öncesi ve sonrası hangi konuların üzerinde duracakları konusunda araştırmalar ve küçük anketler yaptığını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kendisinin herhangi bir suçu var mıdır yok mudur, o konuyu bilmiyoruz. Tabi eğer adil bir yargılanma olursa zaten bizim açımızdan bir sorun yok. Herkes gidecek, ifadesini verecek, ne gerekiyorsa yapılacak. Daha önce bu konu medyaya yansıdığında Sayın Başbakan geldiğinde ben medyada ismi geçen 3 arkadaşımızın ismini Sayın Başbakana verdim ve bu konuda daha ayrıntılı bilgi aktarırsanız diye kendisine de aktarmıştım zaten."

Eleştirilere cevap

Kılıçdaroğlu, Adana'daki 'Türkiye'yi Böldürmeyeceğiz' mitinginde 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan 146 gazetecinin ismini okuduğu için partisinden gelenn tepkilere ilişkin "Adana'da gazeteci arkadaşların ismini andığım için belirli çevrelerden tepki gördüm. Bir partinin ilkeleri vardır. Bizim ilkemizde hiçbir gazeteci hapiste olmasın, hiçbir gazetecinin tutuklu kalmasını istemiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Adana'da gazeteci arkadaşların ismini andığım için belirli çevrelerden tepki gördüm. Bir partinin ilkeleri vardır. Bizim ilkemizde hiçbir gazeteci hapiste olmasın, hiçbir gazetecinin tutuklu kalmasını istemiyoruz.

"Dekontu görmedik"

"Dekontu görmedik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 200 bin doları bozdurduğuna ilişkin açıklaması beni mutlu etti. Ama dekontu görmek isttiyoruz, gizliyorlar. Niye gizliyorsun. Dekont kamuoyuna açıklanmalı. Dekontunu vermiyorsun, gizliyorsun olmaz.Kardeşimle ilgili bir sorun yok."