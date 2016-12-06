Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına 'ByLock' gözaltısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgi teknolojilerinden sorumlu eski başdanışmanı Doç Dr. Fatih Gürsul, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'daki evinde gözaltına alındı.
Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, kırmızı ByLock listesinde olduğu öne sürülen Gürsul'un Ankara'daki evinde arama yapılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatı üzerine Ankara'da gözaltına alınan Fatih Gürsul'un evinde arama yapıldığı öğrenildi. Kırmızı listede ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Gürsul'un İstanbul'a getirileceği öğrenildi.