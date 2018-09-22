Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi konusunda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 9 soru yöneltti.

Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından “Memleketi bu hale getirdin, bunun sorumluluğunu da dış güçlere yüklüyorsun! Şimdi 81 milyon vatandaşım adına, senden şu sorulara yanıt vermeni bekliyorum…” mesajıyla şu videoyu paylaştı:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelttiği sorular şöyle:

1- “Tarımı bitir, çiftçiyi borç batağına sürükle; samandan mercimeğe, canlı hayvandan ete kadar tarım ürünlerin ithal et” diyerler dış güçler miydi?

2- “Yandaşlarına Türkiye’nin en büyük ihalelerini dolar endeksli ver, ver ki dolar yükseldikçe daha fazla kazansınlar” diyenler dış güçler miydi?

3- Hadi ihaleleri dolarla verdin “Yandaşlarına dolarla gelir garantisini de ver” diyenler dış güçler miydi?

4- Hadi, dolarla yandaşlarına gelir garantisi de verdin, peki “yandaşlarının sözleşme değeri 123 milyar dolar olan projelerinin dış borçlarına devleti kefil et” diyenler dış güçler miydi?

5- Döviz geliri olmayan şirketlerin, döviz cinsinden borçlanmalarına izin ver” diyenler diyenler dış güçler miydi?

6- Geçmişte üreten ve saygınlığı olan Mustafa Kemal’in Türkiye’sini “Londra’daki bir avuç tefeciye teslim et” diyenler dış güçler miydi?

7- “Merkez Bankası’na müdahale et, bağımsız kurumların bağımsızlıklarını sonlandır, her şeyi belirle” diyenler dış güçler miydi?

8- Geldiğimiz noktada artık Londra’daki tefeciler, faizzi yetersiz buldukalrı ve sana güvenmedikleri için borç vermiyorlar. Şimdi borç almak için Katar’ın kapısını çalmaya ve yalvarmaya başladın, Yeni emirleri Katar’dan mı alacaksın?

9- Haklı olarak “Borç alan emir alır” diyordun.. Memleketi bu hale getirmek için bugüne kadar emir aldığın dış güçleri açıklayacak mısın?