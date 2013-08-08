Kılıçdaroğlu: Hükümet çözüm süreci için önemli adım atsın, CHP destek verir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çözüm süreci ile ilgili, "Eğer Hükümet bu konuda önemli adımlar atarsa hiç kimsenin endişesi olmasın, bu konuda en büyük katkıyı Cumhuriyet Halk Partisi yapacak" dedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Parlamento erken toplanabilir, görev yapabilir. Halkın beklediği yasalar varsa onlar süratle yasalaştırılır. Dolayısıyla bir sorunumuz yok bu çerçevede" dedi.

Tunceli Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, belediye başkanvekili İbrahim Kasun tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, Kasun'dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra belediye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bütün vatandaşların bayramını kutladığını belirterek, huzur içerisinde bir bayram diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, yeni anayasa çalışmaları ve buna ilişkin değerlendirmeleri hatırlatması üzerine, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda arkadaşlarının görev yaptığını belirtti. Türkiye'nin daha özgür, daha demokratik bir anayasaya kavuşması için her türlü çabayı samimi şekilde gösterdiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, 48 maddede görüş birliğinin sağlandığını anımsattı. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bunu süratle geçirebiliriz. Ben daha fazla uzlaşmanın sağlanabileceği yönünde görüş beyan etmiştim. Başkanlık teklifi çekilirse uzlaşılan madde sayısı daha fazla olabilir. Bu süreç içerisinde demokratikleşme paketi getiriyorlarsa önce o paketi görmemiz gerekiyor. Parlamentonun erken toplanması. Görüşmelerin erken yapılması bizim açımızdan sorun değil. Parlamento erken toplanabilir, görev yapabilir. Halkın beklediği yasalar varsa onlar süratle yasalaştırılır. Dolayısıyla bir sorunumuz yok bu çerçevede."

Bir başka gazetecinin, "genel af tartışmaları"na ilişkin sorusu üzerine, Kılıçdaroğlu, Türkiye'de genel affı öngörecek bir ortamın olmadığını söyledi. Çözüm sürecine ilişkin görüşü sorulan Kılıçdaroğlu, ülkede huzurun ve barışın olmasının herkesin ortak görüşü olduğunu dile getirdi. Bütün yurttaşların Türkiye coğrafyasında barış ve huzur istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Barışı ve huzuru sağlamanın yolları, siyaset kurumunun görev üstlenmesi, sorumluluk yüklenmesidir. Bu konuda her türlü çabayı gösterdik. En son 17 maddelik özgürlük ve demokrasi bildirgesini açıkladık. Gazetelere ilan verdik, parti binamıza astık. Türkiye'de barışın ve huzurun yolu daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasiden geçmektedir. Eğer Hükümet bu konuda önemli adımlar atarsa hiç kimsenin endişesi olmasın bu konuda en büyük katkıyı Cumhuriyet Halk Partisi yapacaktır" diye konuştu.

Suriye'deki iç savaş

Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'deki iç savaşın hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: "Hükümetin izlediği Suriye politikası yanlıştır, başından beri yanlış olduğunu söyledik. Başından beri bu politikanın Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına sürükleyeceğini ifade ettik. Ama hükümet, "ben bu politikayı izleyeceğim" dedi. Bugün Suriye'de dökülen her kanın sorumlusu bu hükümettir. O yanlış politika şimdi Ortadoğu coğrafyasında Müslüman kanının akmasına yol açtı. Politikanın süratle değişmesi gerekiyor, Türkiye'den Suriye'de taraflara şu veya bu şekilde silah veya madde yardımı yapılmaması gerekiyor. Türkiye'nin tarafsız olarak Suriye'deki iç çatışmaları sonlandırma konusunda özel bir çaba harcaması gerekiyor ama maalesef Türkiye bu sürece taraf oldu. Taraf olduğu için de ağır bir bedel ödeniyor Suriye'de ve Türkiye de o bedelin zaman zaman belirli bölümlerini ödüyor."

Irak gezisi

Irak'a yapacağı ziyarete ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Irak'tan gelen bir davet üzerine Irak'a gideceğim, yoğun bir program olacak. Sosyal demokrasiyi, çağdaşlığı, özgürlüğü, demokrasiyi savunan bir parti olarak, CHP olarak Ortadoğu'da bizim bu görüşlerimizi dile getireceğiz. Barışın Ortadoğu için ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin Ortadoğu'nun barışına katkı yapması gereken bir ülke olduğunu, CHP'nin bu söylemin arkasında olduğunu, eğer Ortadoğu'ya bir barış, huzur gelecekse bunun yolunun CHP politikalarından geçtiğini orada ifade edeceğiz. Yoğun bir program var, sayın başbakan dahil, o yoğun program çerçevesinde bazı görüşmeler olacak. "

Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu, kent merkezindeki bir çay bahçesinde bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra evinde dinlenmeye çekildi.