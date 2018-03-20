Kılıçdaroğlu'ndan 'Çiftlikbank mağdurları'na: Paranızı devletten alabilirsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 77 bin 843 kişiden toplam 511 milyon lira topladıktan sonraUruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'a tepki gösterdi. "Adam kalkıyor hepsinin önünde, Bakan, Başbakan, devletin bütün kurumları önünde Çiftlik Bank'ı kuruyor. 77 bin kişiyi dolandırıp 511 milyon lira tokatlıyor. Hükümet seyrediyor" diyen Kılıçdaroğlu, dolandırılan vatandaşlara seslenerek, "Paralarınızı BDDK'dan alabilirsiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

Adam kalkıyor hepsinin önünde, Bakan, Başbakan, devletin bütün kurumları önünde Çiftlik Bank'ı kuruyor. 77 bin kişiyi dolandırıp 511 milyon lira tokatlıyor. Hükümet seyrediyor. SPK seyrediyor, BDDK, Ticaret Bakanlığı, AK Parti'nin Genel Başkanı seyrediyor. Tıpkı Jet Fadıl gibi. Kombassan gibi, İslami holdingler gibi. Kuruyor Çiftlik Bank'ı 1-2 dua, millet de diyor ki bu adam dini bütün. Buna parayı verebilirsiniz. Ben bu 77 bin 843 kişiye sesleniyorum. Paranızı rahat alabilirsiniz. Parayı BDDK'dan alabilirsiniz. Kanuna göre, alınması gereken izinleri almaksızın ticaret ünvanlarında her türlü belge ilan ve reklamlarında banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdikleri, ya da katılım fonu izlenimi uyandıracak kişilerin 1-3 yıl arası hapis cezasına çarptırılır. Görev kimin BDDK'nın. Adam bankayı ünvan olarak kullanmış, Bakanlar görüyor mu görüyor ama hepsi sessiz kalıyor. Adam bankayı ünvan olarak kullanmış, Bakanlar görüyor mu görüyor ama hepsi sessiz kalıyor.

"Urguay'dan bu tosuncuğu getiremezsin"

Bakan yeni uyanmış, diyor ki; Vatandaşlar biraz uyanık olsun diyor. Aldığı önlem bu. Sen Bakan değil misin. Bakan ama görmeyen. Görmen lazım. Vatandaş 77 bin kişi soyuluyor adam ilan veriyor törenle açılıyor. Hiç kimse demiyor ki sen banka unvanını kullanamazsın diyemiyor, demiyor da. Daha acı olanı Bakan diyor ki 11 tane daha böyle kuruluş var. Bakan yine açıklama yapmış diyor ki; Onu Uruguay'dan isteyeceğiz. Uruguay'da büyükelçiliğimiz yok. Uruguay ile suçluların iadesi konusunda bir anlaşmamız yok. Uruguay'dan inek, tosun, öküz getirebilirsin ama bu tosuncuğu getiremezsin kardeşim.