-KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇİFTÇİYE MAZOT VAADİ KONYA (A.A) - 26.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bunların iktidarında her benzin istasyonu bir vergi dairesi oldu. Gidersiniz mazot alırsınız dünyanın en pahalı mazotu odur. İktidara geldiğimizde çiftçiye mazotu bir buçuk liradan vereceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, helikopterle Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Helikopterin Atatürk Stadyumu'na inmesinin ardından Kılıçdaroğlu, seçim otobüsüne bindi ve halkı selamlayarak ilçe merkezine gitti. Kılıçdaroğlu'nun AK Parti İlçe Teşkilatı önünden geçerken, pencereden kendisini izleyen partilileri de selamlaması dikkati çekti. Kılıçdaroğlu, konvoyun ilçe merkezine gelmesinin ardından parti otobüsü üzerinden halka hitap etti. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 12 milyon 715 bin yoksul olduğunu belirten Kılıçdaroğlu,''Bir yılda artan yoksul sayısı 818 bin kişi. Kişi başına gelirin 10 bin dolar olduğunu söylüyorlar. Nereden çıktı bu 10 bin dolar? Sormayacak mıyız bunu?'' diye konuştu. Memlekette yoksulluk olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, özellikle çocukların bu yoksulluktan olumsuz etkilendiğini iddia etti. Kendilerinin yoksullukla mücadele edeceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bunu aile sigortasıyla yapacağız. (Parayı nereden bulacaksınız?) diyorlar. Sen hiç meraklanma kardeşim. Ankara'dakiler de meraklanmasın. Allah'ın izniyle Başbakanlık koltuğuna oturduğum zaman para nasıl bulunurmuş onu da göstereceğiz. Siz iktidarda halk için çalışıp üretirseniz, esnaf siftah yaparsa, köylü üretirse, fabrika bacaları tüterse, para var. Yeri geldiği zaman söylüyorsunuz, Türkiye'nin dünyanın yirminci büyük ekonomisi olduğunu. Fakir fukaraya geldiğinde para yok. Sana gelince, yandaşlarına gelince para var. Bu memlekette halk için çalışacağız. Ben bu memleket için çalışacağım. Benim cebimde vatandaşlarımın mektupları var. Onların cebinde de götürdükleri dolarlar var.'' Aile sigortası getirildiğinde kimsenin çalışmak istemeyeceğinin iddia edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, evin ihtiyacını, çocuğun ihtiyacını en iyi kadının bildiğini belirtti. Kadının güçlü kılınması halinde toplumun da refah seviyesinin artacağını ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Bize diyorlar ki; 600 lira parayı yatırdığınızda kimse çalışmaz. Devlet ya da belediyeler işçi aldığında bu ailelerden alacak'' diye konuştu. -''YOKSULUN YOKSULLUĞUNU İSTİSMAR ETMEYECEĞİZ''- Kılıçdaroğlu, bugün bir gazetenin manşetinde fakir çocuklara yardım yapıldığına dair haber bulunduğunu, o çocukların isimlerinin ve ailelerinin kamuoyunda afişe edildiğini savundu. Yoksulluğu afişe etmenin ayıp ve günah olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Bizim inancımız, bizim felsefemiz, siyasi görüşümüz: Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Yoksulun yoksulluğunu istismar etmeyeceğiz. Ona saygı duyacağız'' diye konuştu. Mazot fiyatlarının çok yüksek olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Çiftçi memnun değil ama Recep Bey çiftçilerin durumunun çok iyi olduğunu söylüyor. Bunların iktidarında her benzin istasyonu bir vergi dairesi oldu. Gidersiniz mazot alırsınız dünyanın en pahalı mazotu odur. Bir gübre alırsınız dünyanın en pahalı gübresi... İlaç alırsınız dünyanın en pahalı ilacı... Bu çiftçi ne yapacak? Alın terinin karşılığını alamayacak. Çiftçinin traktöründeki mazotunun litresi bir buçuk lira olacak. Bunun hesabını kitabını yaptık. Şimdi (bunu nasıl yapacaksın) diyorlar? Sen 7 sülalene para bulurken, onlar köşeyi dönerken aklına soru sormak gelmiyor da çiftçiye sıra gelince mi aklına soru sormak geliyor? Çiftçiye mazotu bir buçuk liradan vereceğiz.'' -''YANDAŞ GİRİŞ SINAVI YAPTILAR''- 20-30 yıldır çocukların üniversite sınavlarına girdiğini, hiç kimsenin aklına torpil için telefon edip, ''Benim çocuğuma şu üniversiteyi kazandırın'' demek gelmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''İlk kez sınav soruları, sınav şekli şaibeli hale geldi. Yandaş giriş sınavı yaptılar. 1 milyon 700 bin çocuk... Geleceğe güvenle bakması gereken, koruyup kolladığımız, yemeyip yedirdiğimiz, içmeyip içirdiğimiz, giymeyip giydirdiğimiz çocuklarımız bunlar. Dershaneye gönderdik, sınavlara hazırladık. Baktık sınavda şifreler var. Bu çocuklara yaptığınız haksızlığı nasıl gidereceksiniz? İnsanın vicdanı sızlamaz mı? Bunların vicdanı sızlamaz ama bizim vicdanımız sızlıyor. Bu çocuklara haksızlık yaptık. İnsanda biraz utanma olur. Ar damarı çatlamamışsa o koltuktan onların ayrılması lazım. Bunların ustalık, çıraklık diye bir söylemleri var. Bunların çıraklık dönemleri yürütme dönemleri. Ustalık dönemi de şifre dönemi. Çocuklarımızın alın terini çalıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.''