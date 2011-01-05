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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇİFTÇİ ÖNCEL'E BAŞSAĞLIĞI ANKARA (A.A)

05 Ocak 2011 13:05

-KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇİFTÇİ ÖNCEL'E BAŞSAĞLIĞI  ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, 2006'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı diyalog nedeniyle gündeme gelen ve bu sabaha karşı annesini kaybeden Mersinli Çiftçi Kemal Öncel'i telefonla arayarak başsağlığı diledi.  CHP'den yapılan yazılı açıklamada, çiftçi Kemal Öncel'in 76 yaşındaki annesi Ümmü Öncel'in, kalp rahatsızlığı nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığı ve sabaha karşı hayatını kaybettiği belirtildi.  Kılıçdaroğlu'nun Öncel'i telefonla aradığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Anneniz Ümmü Hanım'ın 16 gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığını ve sabaha karşı hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. En değerli varlığınızı kaybettiniz, ne söylesek büyük acınızı hafifletmez ama başta aileniz, yakınlarınız ve Mersinli çiftçiler olmak üzere hepimiz biliyoruz ki siz evlat olarak her şeyi yaptınız. Bu nedenle anneniz Ümmü Hanım'a Allah'tan rahmet, başta siz olmak üzere ailenize, yakınlarına başsağlığı ile sabır diliyorum.''

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