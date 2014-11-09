Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye: İmamları ziyaret edin, topuklu ayakkabı giymeyin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da 12 ilin yöneticileri ile buluştu. Kameraların önünde iş kazaları üzerinden hükümeti eleştirdi. Kapılar kapandıktan sonra parti yöneticilerine dikkat çeken mesajlar verdi. Geçen hafta genel merkezde açılan mescidin ardından partililere, "Gittiğiniz yerlerde imamları ziyaret edin. Ev ziyaretlerine uygun kıyafetlerle gidin" talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, partisinin bölge toplantısının basına kapalı bölümünde ise içeri dönük mesajlar ve talimatlar verdi. Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Bülent Ecevit'in yaptıklarını yapmak istiyorum. Partinin yeniden ayağa kalkması lazım. Kadınların gençlerin gelmesi lazım. Kadınlar evlere girecek. Ama gittiğiniz yere uygun giyinin. Pursaklara topuklu ayakkabı ile gitmeyin" dedi.

CNN Türk’ten Ünal Kaya'nın haberine göre, Ankara'da partisinin 12 il yöneticisi ile buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde iş kazaları vardı. Tek tek dünya ülkelerinden örnek veren Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Neden Türkiye'de bu kadar iş cinayetleri oluyor? Diyorlar ki, yer altına indiysen ölümü göze alacaksın. Almanya, Amerika, Fransız niye göze almıyor da benim insanım göze alıyor? Başbakan, başbakan koltuğunda değil. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı koltuğunda değil. Türkiye bir kaosa teslim edilmiş durumda" dedi.

‘Topuklu ayakkabı’ uyarısı

Kılıçdaroğlu, partisinin bölge toplantısının basına kapalı bölümünde ise içeri dönük mesajlar ve talimatlar verdi. Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Bülent Ecevit'in yaptıklarını yapmak istiyorum. Partinin yeniden ayağa kalkması lazım. Kadınların gençlerin gelmesi lazım. Kadınlar evlere girecek. Ama gittiğiniz yere uygun giyinin. Pursaklar’a topuklu ayakkabı ile gitmeyin" dedi.

‘İmamları ziyaret edin’

CHP liderinin en çarpıcı talimatı ise "imamlar" konusundaydı. Kılıçdaroğlu, "Gittiğiniz her yerde imamları ziyaret edin. Düşman bellemeyin. İletişim kurun, evlerine gidin konuşun. İhtiyaçları var mı yok mu konuşun" diye konuştu.

Emine Ülker Tarhan'ın istifası sonrası partide ulusalcıların ayrılacağı iddiaları da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu parti içi muhalefete de disipline sevk edilen Süheyl Batum üzerinden mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu, "Parti yöneticisinin şikayet etmeye hakkı yok. Şikayet edecekse o koltuğu bırakacak. Bundan sonra disiplin mekanizması işleyecek. İşlemeye de başladı. Biz AK Parti'lilerden oy istemeye gidiyoruz. Ama siz CHP'lileri kaçırıyorsunuz" şeklinde konuştu.