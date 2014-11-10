Kılıçdaroğlu’ndan CHP'lilere 'topuklu ayakkabı giymeyin' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 ilin yöneticilerine talimat göndererek, partililerin gittikleri bölgelerde imamları ziyaret etmesini söyledi. Ev ziyaretlerinde ise 'topuklu ayakkabı giymeyin' uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da 12 ilin yöneticileri ile buluştu. CNN Türk’ten Ünal Kaya'nın haberine göre kameraların önünde iş kazaları üzerinden hükümeti eleştirdi. Tek tek dünya ülkelerinden örnek veren Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Neden Türkiye 'de bu kadar iş cinayetleri oluyor? Diyorlar ki, yer altına indiysen ölümü göze alacaksın. Almanya, Amerika, Fransız niye göze almıyor da benim insanım göze alıyor? Başbakan, başbakan koltuğunda değil. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı koltuğunda değil. Türkiye bir kaosa teslim edilmiş durumda" dedi.

‘Topuklu ayakkabı’ uyarısı

Kapılar kapandıktan sonra parti içine dönük mesajlar ve talimatlar verdi. Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Bülent Ecevit'in yaptıklarını yapmak istiyorum. Partinin yeniden ayağa kalkması lazım. Kadınların gençlerin gelmesi lazım. Kadınlar evlere girecek. Ama gittiğiniz yere uygun giyinin. Pursaklar’a topuklu ayakkabı ile gitmeyin" dedi.

‘İmamları ziyaret edin’

Geçen hafta genel merkezde açılan mescidin ardından partililere, partililerin gittikleri yerlerde imamları ziyaret etmesini isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Gittiğiniz her yerde imamları ziyaret edin. Düşman bellemeyin. İletişim kurun, evlerine gidin konuşun. İhtiyaçları var mı yok mu konuşun" diye konuştu.

Emine Ülker Tarhan'ın istifası sonrası partide ulusalcıların ayrılacağı iddiaları da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu parti içi muhalefete de disipline sevk edilen Süheyl Batum üzerinden mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu, "Parti yöneticisinin şikayet etmeye hakkı yok. Şikayet edecekse o koltuğu bırakacak. Bundan sonra disiplin mekanizması işleyecek. İşlemeye de başladı. Biz AK Partililerden oy istemeye gidiyoruz. Ama siz CHP'lileri kaçırıyorsunuz" şeklinde konuştu.