T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu’ndan CHP'lilere 'topuklu ayakkabı giymeyin' talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu, 12 ilin yöneticilerine talimat göndererek imamları da ziyaret etmelerini istedi

10 Kasım 2014 13:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 ilin yöneticilerine talimat göndererek, partililerin gittikleri bölgelerde imamları ziyaret etmesini söyledi. Ev ziyaretlerinde ise 'topuklu ayakkabı giymeyin' uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da 12 ilin yöneticileri ile buluştu. CNN Türk’ten Ünal Kaya'nın haberine göre kameraların önünde iş kazaları üzerinden hükümeti eleştirdi. Tek tek dünya ülkelerinden örnek veren Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Neden Türkiye 'de bu kadar iş cinayetleri oluyor? Diyorlar ki, yer altına indiysen ölümü göze alacaksın. Almanya, Amerika, Fransız niye göze almıyor da benim insanım göze alıyor? Başbakan, başbakan koltuğunda değil. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı koltuğunda değil. Türkiye bir kaosa teslim edilmiş durumda" dedi.

 

‘Topuklu ayakkabı’ uyarısı

 

Kapılar kapandıktan sonra parti içine  dönük mesajlar ve talimatlar verdi. Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Bülent Ecevit'in yaptıklarını yapmak istiyorum. Partinin yeniden ayağa kalkması lazım. Kadınların gençlerin gelmesi lazım. Kadınlar evlere girecek. Ama gittiğiniz yere uygun giyinin. Pursaklar’a topuklu ayakkabı ile gitmeyin" dedi.

 

‘İmamları ziyaret edin’

 

Geçen hafta genel merkezde açılan mescidin ardından partililere, partililerin gittikleri yerlerde imamları ziyaret etmesini isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Gittiğiniz her yerde imamları ziyaret edin. Düşman bellemeyin. İletişim kurun, evlerine gidin konuşun. İhtiyaçları var mı yok mu konuşun" diye konuştu.

Emine Ülker Tarhan'ın istifası sonrası partide ulusalcıların ayrılacağı iddiaları da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu parti içi muhalefete de disipline sevk edilen Süheyl Batum üzerinden mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu, "Parti yöneticisinin şikayet etmeye hakkı yok. Şikayet edecekse o koltuğu bırakacak. Bundan sonra disiplin mekanizması işleyecek. İşlemeye de başladı. Biz AK Partililerden oy istemeye gidiyoruz. Ama siz CHP'lileri kaçırıyorsunuz" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğluchptalimattopuklu ayakkabıimamziyaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24