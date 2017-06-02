Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li komisyon üyelerine 15 Temmuz talimatı: Alternatif rapor hazırlayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi hakkındaki "Fethullah Gülen bağış yaptı" iddialarının yer aldığı, 'FETÖ'nün sivil ayağının araştırılmadığı için eleştirilen Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun raporuna "alternatif" bir rapor için hamle yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP'li komisyon üyelerinden "Darbe girişimindeki tüm ilişkileri, çelişkileri, karanlık noktaları bulup çıkaracakları" bir rapor istedi. CHP lideri, davaların da yakından izlenmesi talimatı verdi.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, CHP’lilerin duruşmaları takip etmesini isteyen Kılıçdaroğlu, iktidar cemaat ittifakını kastederek “Dikkatli olun, davalar muhtemel bir pazarlığa kurban gitmesin” uyarısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre MYK’nın ana gündem maddesi Darbe Komisyonu Başkanı Yaşar Petek’in açıkladığı ön rapor oldu. Rapora tepki gösteren Kılıçdaroğlu, raporun darbe girişimini gizlediğini, muğlakta bırakmaya çalıştığını kaydetti. Komisyon üyelerinin çok titiz bir çalışma yürütmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Darbe girişimindeki tüm ilişkileri, çelişkileri, karanlık noktaları bulup çıkarın. Karanlık noktaların tamamını tespit edin. Hiçbir gizli alan kalmadan kamuoyunun bilgilenmesini sağlayın. Hazırlayacağımız muhalefet şerhi alternatif bir rapor niteliğinde olmalı” talimatını verdi.

"Biz mağduruyuz"

CHP’li milletvekillerinin darbe girişimin mağdurları olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz günü Meclis’te olanların mutlaka 15 Temmuz davalarında müdahil olmasını, duruşmaların düzenli olarak takip edilmesini istedi. “249 kişinin kanı yerde kalmasın” diyen Kılıçdaroğlu, olası bir iktidar cemaat ittifakını kast ederek “Dikkatli olalım, davalar muhtemel bir pazarlığa kurban gitmesin. İktidarın bilinmeyen karanlık ilişkileri olabilir” uyarısında bulundu.

"Anadolu aydınlanması yerine ihvan ülkeyi böler"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ensar Vakfı’ndaki konuşmalarının da masaya yatırıldığı toplantıda "kültürel ve sosyal egemenliğin kurulmadağı" yönündeki ifadelerin MEB’in nazırladığı yeni müfredata mutlaka yansıtılacağına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, bunun anlamının “Anadolu’ya ihvan kültürünü yerleştirmek” olduğunu savundu.

Anadolu’nun Orta Asya’dan bu yana binlerce kültürün birleşme ve buluşma noktası olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Anadolu’da bugün kardeşlik, barış, hoşgörü kültürü var. Anadolu aydınlanmasının yerine ihvan kültürünü yerleştirmek istiyorlar. Yeni nesili ihvan kültürü ile yetiştirmenin işaretleri veriliyor” dedi. Anadolu’ya ihvanı yerleştirmenin ayrılıkları, çatışmaları körükleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Anadolu’ya ihvanı yerleştirmek Anadolu’yu parçalar” uyarısında bulundu.

"Alternatif müfredat"

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun yeni bir müfredat çalışmasına başladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu müfredatın “gerici, antilaik, çağdışı, bilimsel temelden yoksun” olduğuna ilişkin işaretler olduğunu belirtti. Genel Başkan Yardıncısı Lale Karabıyık’ı bu konuyla ilgilenmesi için görevlendiren Kılıçdaroğlu, “Hazırlanan müfredatı yakından takip edelim. Bilimsel, çağdaş eğitimi esas alan alternatif bir müfredat hazırlayalım” dedi.