Kılıçdaroğlu’ndan 'çamur çıkarması'

Kılıçdaroğlu, Başbakan’ın dün grup toplantısında “İstanbul’da çizme giyecek yer mi kaldı?” eleştirisine ‘çamur çıkarması’ ile yanıt verdi.





CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çizmelerimi giyip, İstanbul’un varoşlarına gideceğim” demecine Başbakan çok sinirlenmişti. Dünkü grup toplantısında “Kemal Bey 16 yıl öncesinde kalmış” diyen Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’u kilit taşlarıyla döşedik” eleştirisinde bulunarak İstanbul’da çizme giyecek yer yok mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu hemen ‘çamur avı’na çıktı.



Kılıçdaroğlu ile CHP İl Başkanı Gürsel Tekin ve bazı partililerin adresi, İstanbul’un yeni ilçelerinden Başakşehir’e bağlı Altınşehir Bayramtepe Mahallesi oldu. İstanbul’un en yoksul mahallerinden biri olan ve çarpık kentleşmenin yoğun olarak yaşandığı mahallede CHP’liler, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları ile karşılandı.



Topbaş’a meydan okudu



Çamurlu yolları bata çıka gezen Kılıçdaroğlu, Başbakan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a meydan okudu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği CHP adayı Kılıçdaroğlu, küçük çaplı bir seçim konuşması da yaptı: “Size söz veriyorum, İstanbul’un rantını AKP yandaşlarına değil, İstanbul halkına size tahsis edeceğiz. Biz varoşları geziyoruz. Kadir Topbaş’ın cesareti varsa buraya gelsin. Ben maliyeciyim, her söylediğim sözün mutlaka bir finans kaynağı ve olabilirliği var. Afaki vaatlerde bulunmuyorum. Bu ülkede Sayın Başbakan yolsuzlukların da, çamurun da sonunu getiremedi. Sayın Başbakan Dilara’yı ne çabuk unuttu. Dilara neden öldü. İSKİ çukurunda öldü. İstanbul’un varoşlarında hep var olacağız, halkla birlikte çalışacağız.”



Kömür değil, ucuz doğalgaz vereceğiz



İhtiyaç sahiplerine kömür değil, ucuz doğalgaz vereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, “Belli metreküpe kadar para almayacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşımızı rencide etmeyeceğiz. Ben makarna, kömür vaat etmiyorum. Özgürce yaşayabileceğiniz güzel ve yeşillik bir kent İstanbul’da, İstanbullu gibi yaşamayı vaat ediyorum” dedi.



Çizme değil, kararlılık



“Çizmeleri giyip varoşları gezeceğim” diyen Kılıçdaroğlu, dün Başakşehir’i makosenleriyle gezdi, çamurların içine hiç çekinmeden daldı. Kılıçdaroğlu, ’neden çizme giymediği’ sorusuna ise, “Ben çizme giyeceğim derken bir kararlılıktan bahsettim. Sayın Başbakan’ın tarih bilgisi sanırım az olduğu için, çizme giymenin ne anlama geldiğini bilmiyor. Biz çizme giyip yola çıktık ve halkın gücünü arkamızda hissediyoruz” cevabını verdi.



Başbakan soğuk espri yapmış



Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’u bilmediği yönündeki eleştirilere karşın şunları söyledi: “Sayın Başbakan benim İstanbul’u bilmediğimi söylüyor. Espri yapmış sanırım ama soğuk bir espri olmuş. Gelsinler beraber gezelim. Ben yollara çıktım çamuru da çukuru da gördüm. Benim sayın Topbaş’a söylediklerime neden Sayın Başbakan cevap veriyor? Sayın Başbakan kendisine güveniyorsa, Başbakanlığı bırakır, gelir büyükşehir belediye başkan adayı olur ve benimle yarışır. Karşımda aday olur. Kendisine güvenmiyorsa güvendiği bir aday çıkarsın. İstanbul’un rantını İstanbul’un çamuru çöpü ve çukuru için harcayacağız. Ben başkan olunca, İstanbul’da çamur da çöp de bırakmayacağım. Başbakan ve Erdoğan’ı da Altınşehir’e davet ediyorum. Birlikte İstanbul’u dolaşalım.”



Kılıçdaroğlu, Kağıthane ilçesinde orta halli vatandaşların yaşayabileceği bir ev kiraladığını ve henüz yerleşmediğini belirterek, “Eşyalarım geldikten sonra oturmaya başlayacağım. Kirası konusunda bir şey söylemek istemiyorum” dedi.



