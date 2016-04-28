Kılıçdaroğlu Bursa'daki canlı bomba saldırısını lanetledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da yaşanan canlı bomba saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Bu hain terör saldırılarını lanetliyorum" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bursa'da gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba saldırısı üzerinden terör saldırılarını lanetleyerek, "Bursa'daki patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor ve bu hain terör saldırılarını lanetliyorum" ifadelerini kullandı.