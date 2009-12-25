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Kılıçdaroğlu'ndan bir belge daha!

Kılıçdaroğlu, isim ve adres yerleri boş arama emriyle ilgili yeni bir belge sundu. Adalet Bakanlığı ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

25 Aralık 2009 02:00

T24 - Adalet Bakanlığı, CHP'li Kemal kılıçdaroğlu'nun "hamiline arama emri" olarak nitelediği isim ve adres yerleri boş bırakılmış arama emriyle ilgili 16 Aralık'ta inceleme başlatıldığını, ve konuyu soruşturmak için müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı.

CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan 'arama emri' belgesi

Kılıçdaroğlu, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin arama konusunda iki ayrı kararının söz konusu olduğunu belirterek, birinde arama yapılacak kişi, adres ve diğer bilgilerin bulunmadığını, diğerinde ise söz konusu bilgilerin yer aldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu bilgilerin yer aldığı ikinci kararın fotokopisini basın mensuplarına dağıttı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş'un "doğruları söylemediğini" ileri süren Kılıçdaroğlu, "Biri dolu, biri boş olmak üzere iki karar söz konusudur" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, her iki kararda imzaların farklı yerlere atıldığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin açıklama yaptığı geçen çarşamba günü ikinci kararın da ellerinde olduğunu belirterek, "Yargıya duyduğumuz saygı gereği o kararı açıklamamıştık" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı: Konuyla ilgili müfettiş görevlendirildi

Kılıçdaroğlu'nun ikinci bir belge sunarak gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrası bir açıklamada bulundu.

Bakanlık, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun açıklaması öncesi olan 16 Aralık tarihinde müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı.

Böylece "boş arama emri" iddiasıyla ilgili Bakanlığın bilgi sahibi olduğu da ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni belge...

23 Aralık'ta Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararının fotokopisini TBMM'de basın mensuplarına dağıtan Kılıçdaroğlu, kararda, ilgili yasanın öngördüğü "aramanın nedeni, aranacak kişi ve arama yapılacak evler ve diğer adresler" gibi zorunlu bilgilerin yer almadığını kaydetmişti.

Dün de Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, Kılıçdaroğlu'na yanıt vermiş ve kararın usul ve kanuna uygun olduğunu açıklamıştı.

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