-KILIÇDAROĞLU'NDAN ''BEDELLİ'' YANITI İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bedelli askerlikle ilgili yasa teklifine iktidar kanadının tepkilerini değerlendirirken, ''CHP bunu teklif etti. Teklif ettiğine göre bu yanlıştır. Bu görüşle eğer siz halkın karşısına çıkarsanız, ikna edici olamazsınız'' dedi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ''Bedelli askerlik konusunda hükümet çevrelerinden yoğun eleştiriler yapılıyor. Sayın Bekir Bozdağ da sizin için, 'bedelsiz atıyor' demiş. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?'' sorusu üzerine, Türkiye'de yüz binlerce kişinin askere gitmek için sıra beklediğini anımsattı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Bunlar, iş kurmak, çalışmak, üretmek yükümlülüklerini bir an önce tamamlamak istiyorlar. Biz ne yaptık? 'maddi durumu iyi olanlar bedelli, olmayanlar bedelsiz kısa dönem askerliklerini yapıp bitirsinler' dedik. Böylece bu yığılmayı da bitirmiş olalım. Bu talebimize tepki gösteriliyor. Niye tepki gösteriyorlar? Bana bir akılcı tepki söyleyebilirler mi? 'Şu gerekçeyle karşı çıkıyoruz' diye. Hayır, neymiş efendim 'CHP bunu teklif etti. Teklif ettiğine göre bu yanlıştır.' Bu görüşle eğer siz halkın karşısına çıkarsanız, ikna edici olamazsınız. Bakın biz teklifimizi verdik, siz de gelin parlamento gündemine alalım, tartışalım. Geniş halk kitlelerini, gençleri dinleyelim. Bakalım ne diyorlar? Önce diyorlardı ki 'bedelli', biz yoksul çocuklarına bedelsiz yapacağız. Buyursunlar gelsinler.'' Kılıçdaroğlu, ''Sayın İlhan Cihaner'in adaylığına yeşil ışık yakacak mısınız?'' sorusu üzerine de ''Hiç kimseye adaylık için verilmiş sözümüz yok. Daha henüz partimize herhangi bir başvuru da yok. Çünkü süreç de başlamadı'' yanıtını verdi. ''Sayın Balbay için de mi aynı şey geçerli?'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Ben az önce aynı şeyi söyledim'' ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Savcılığından ifade için davet geldi mi?'' sorusunu da ''Hayır, herhangi bir davet gelmedi'' diye yanıtladı.