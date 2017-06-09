Kılıçdaroğlu'ndan Batman'daki saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Aybüke Yalçın için mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen Aybüke Yalçın'ın, Batman'daki saldırısında yaşamını yitirmesine ilişkin Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Karnelerin alındığı günde, çiçeği burnunda bir öğretmen Aybüke Yalçın’ı aramızdan alan, onu hayallerinden koparan teröre lanet olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twıtter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu bir yılı daha geride bırakarak bugün karne alan tüm öğrencilerimizi kutlar, bol bol dinlenecekleri bir tatil geçirmelerini dilerim.

Karnelerin alındığı günde, çiçeği burnunda bir öğretmen Aybüke Yalçın’ı aramızdan alan, onu hayallerinden koparan teröre lanet olsun"