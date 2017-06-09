T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Batman'daki saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Aybüke Yalçın için mesaj

"Karnelerin alındığı günde, çiçeği burnunda bir öğretmen Aybüke Yalçın’ı aramızdan alan, onu hayallerinden koparan teröre lanet olsun"

09 Haziran 2017 23:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen Aybüke Yalçın'ın, Batman'daki saldırısında yaşamını yitirmesine ilişkin Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Karnelerin alındığı günde, çiçeği burnunda bir öğretmen Aybüke Yalçın’ı aramızdan alan, onu hayallerinden koparan teröre lanet olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twıtter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu bir yılı daha geride bırakarak bugün karne alan tüm öğrencilerimizi kutlar, bol bol dinlenecekleri bir tatil geçirmelerini dilerim.

Karnelerin alındığı günde, çiçeği burnunda bir öğretmen Aybüke Yalçın’ı aramızdan alan, onu hayallerinden koparan teröre lanet olsun"

 

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğlu aybüke yalçınterörbatman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24