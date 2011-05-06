-KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden avukat Halit Çelenk'e rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, ölüm yıl dönümleri olan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı sevgi ve saygıyla andığını belirtti. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, cep telefonlarına gönderdiği mesajda şunları kaydetti: ''Üç fidanın avukatı Halit Çelenk, Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in yan yana değil, üçer mezar aralıklı olarak sonsuzluğa uğurlandığı Karşıyaka'da toprağa veriliyor. Bağımsız Türkiye ve hukuk sevdalısı Halit Çelenk'e rahmet, ailesiyle sevenlerine baş sağlığı diliyor; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı sevgiyle, saygıyla anıyorum.''