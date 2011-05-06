T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI ANKARA (A.A)

06 Mayıs 2011 15:34

-KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden avukat Halit Çelenk'e rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, ölüm yıl dönümleri olan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı sevgi ve saygıyla andığını belirtti. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, cep telefonlarına gönderdiği mesajda şunları kaydetti:  ''Üç fidanın avukatı Halit Çelenk, Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in yan yana değil, üçer mezar aralıklı olarak sonsuzluğa uğurlandığı Karşıyaka'da toprağa veriliyor. Bağımsız Türkiye ve hukuk sevdalısı Halit Çelenk'e rahmet, ailesiyle sevenlerine baş sağlığı diliyor; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı sevgiyle, saygıyla anıyorum.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24