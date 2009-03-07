‘Kılıçdaroğlu’ndan başkan olmaz’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP Adayı Kadir Topbaş, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, "Bu şehre hiçbir şey katamayacağını bildiğim bir kişi. Ben şöyle birazcık takip ettim, gerçekten bir şey var mı diye, hiçbir şey olmadığını gördüm" dedi.





Topbaş, Zeytinburnu'ndaki yatırım ve hizmetlerin toplu açılış töreninin ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, "Bugün CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 'Su sayaçlarıyla ilgili sorumu ben sordum cevabımı alamadım' dedi. Siz cevabınızı vermiştiniz ama bir daha duyabilir miyiz?"sözleri üzerine Topbaş, "Kılıçdaroğlu proje mi üretiyor? Ne anlatacak, ne biliyor? Öğrenebildi mi İstanbul'u, onlara çalışsın" dedi.



Zeytinburnu'ndaki yatırımların açılışını yaptıklarını ifade eden Topbaş, "Biz iş yapıyoruz, birileri de laf üretiyor. İşi gücü iddia ortaya koymak. O, iddialarıyla devam etsin. Herhalde seçimi iddialarla bitirecek" diye konuştu.



Gazetecinin, "Kılıçdaroğlu 'Siz sinyalizasyon deyin Kadir Topbaş anlar' sözleriyle ne demek istedi" şeklindeki sorusu üzerine Topbaş, şunları söyledi:



"Ne dediğini kendisi de bilmiyor. Onlar hep konuşacak. Demagoji ve iftiraya dayalı, iddiaya dayalı mesnedi olmayan şeyler. Biz iş yapıyoruz. Yaptığımız işler ortada. Bu konularda ellerinde belgeler varsa dava ederler, yargıya götürürler. Bu konuları muhatap almak istemiyorum. Kendisi proje üretemeyen, iddialar ortaya atıyor. Ellerinde ihaleler ve yaptığımız işlerle ilgili belge, bulgu ne varsa götürecek ilgili makama verecek. Zaten bununla ilgili suç duyurusunda bulunabilir. Bu şehre hiçbir şey katamayacağını bildiğim bir kişi. Ben şöyle birazcık takip ettim, gerçekten bir şey var mı diye, hiçbir şey olmadığını gördüm. Şöyle bir tarttım, ondan belediye başkanı olmaz gördüm."

