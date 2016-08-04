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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a OHAL mektubu: Bazı düzenlemeler anayasaya aykırı

"TSK yapılandırmasında titiz bir çalışma ve ortak akıl önemli"

04 Ağustos 2016 14:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'a mektup göndererek OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili uyarılarda bulundu. Bazı düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğunu ifade eden CHP lideri hukuka uygunluk uyarısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, mektupta, "Görüldüğü kadarıyla 669 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri gibi çok önemli bir kurum olağanüstü hal süresini de aşacak şekilde yeniden düzenlenmektedir. Bu yapılandırmanın titiz bir çalışma, ortak akıl ve kanun yoluyla yapılmasının yaşamsal öneme sahip olduğu çok açıktır" ifadelerini kullandı. 

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Kemal KılıçdaroğluBinali YıldırımCHPmektupOHALkanun hükmünde kararname

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