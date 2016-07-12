Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a: Abin Erdoğan'ın yalancı olduğunu biliyoruz, diploması da yok, senin diploman var...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Başbakan Binali Yıldırım’ın CHP’ye yönelik söylediği "DEAŞ'a karşı karar alınırken CHP niye hayır dedi” sözleriyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diplomasına ilişkin tartışmalara atıf yaparak, “Senin bir diploman var. Ayıptır, yalan söyleme. Abinin yalancı olduğunu biliyoruz zaten. Diploması da yok” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri şöyle:

“Binali Bey bana cevap vermiş. ‘Ben tek cevap veriyorum’ diyor, 11 soru sıkar tabii. ‘DEAŞ'a karşı karar alınırken CHP niye hayır dedi’ diyor. Senin bir diploman var. Ayıptır, yalan söyleme. Abinin yalancı olduğunu biliyoruz zaten. Diploması da yok. Bir karar var arkadaşlar, Suriye'ye savaş açma kararı. Suriye'ye gidecekler, savaş açacaklar. İçinde ne PKK ne IŞİD hiçbir şey denmiyor. Bugün olsa yine karşı çıkarım. Ben niye askerimi başka ülkeye göndereyim? Ya yalan olur da bu kadar kuyruklusu olmaz. O koltuğun nasıl farkında değilsin, nasıl bu kadar ucuz yalan söylüyorsun? Sen yalan söylemeye utanmıyor musun? Sana bu yanlış bilgileri kim veriyor?

“Şimdi ne diyecek Binali Bey? Senden tek isteğim var, bunları affediyorum. Yüreğin yetiyorsa, Başbakanlık koltuğunda oturuyorsan, ‘geçmişte yapılan hataların da üzerine gideceğim’ diyorsan kalk bana cevap ver. Artık konuşamazsın. ‘PKK'yla savaşalım’ demişsin ‘Evet’ demişiz, ‘Suriye ile savaşalım’ demişsiniz, ‘Hayır’ demişiz. Ya bugün olsa yine ‘Hayır’ deriz. Siyasette abartmalar olabilir, ama siyaset yalanı kaldırmaz arkadaşlar. Müslümanım diyen birinin yalan söylemesini bu toplumun değerleri kabul etmez”