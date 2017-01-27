Kılıçdaroğlu’ndan Başbakan Yıldırım’a: Türkiye’yi seviyorsan önce bu sorulara cevap ver

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey Milli Şef İnönü'nün partisi. Ne hallere düştün? Ülkeyi bölenlerle kol kola görmek yakışır mı Atatürk'ün partisine? Millet her şeyi görüyor” diyen Başbakan Binali Yıldırım’a cevap verdi.

Twitter hesabından “Türkiye’yi seviyorsan önce bu sorulara cevap ver” diyen Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

Sayın Binali Yıldırım, Habur’da seyyar mahkemeleri kim kurdu? Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini teröristlerin ayağına kim götürdü?

İmralı’daki masaya kimler oturdu? Terör örgütü lideriyle başkanlık pazarlığını kimler yaptı? Adaya MİT müsteşarını kim gönderdi?

Oslo’da terör örgütüyle masaya kimler oturdu? Masaya oturulması talimatını kim verdi? Türkiye’yi seviyorsan önce bu sorulara cevap ver.

Habur karşılaması: